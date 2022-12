Windpassing: Alter Hof wird neue Galerie

Werbung

37 Jahre führte Anton Figl zuletzt mit Sohn Florian den Antiquitätenhandel und die Galerie in der Schreinergasse. Seit dem Sommer ist das „Gutding“ in den ehemaligen Räumlichkeiten auf größerer Fläche zu finden. Die Zeit nutzte Familie Figl, um ihren Hof in der Karl-Eichinger-Straße 3 in Windpassing als neue „Hofgalerie“ herzurichten.

Schon seit 40 Jahren sind die Figls mit dem Hof in Windpassing verbunden. Erst war er nur gepachtet und wurde als Wochenendhof genutzt, vor etwa 20 Jahren kaufte ihn die Familie und irgendwann zog sie aus der Promenade ganz nach Windpassing. „Eineinhalb Jahre lief der Umbau. Die Ideen für die Gestaltung waren immer schon in meinem Kopf“, sagt Anton Figl.

Denn viele Teile des Hauses stammen aus dem großen Fundus des Antiquitäten-Profis. So sammelte er etwa leidenschaftlich Türen, die nun verwendet werden. Alte Marmorstufen werden als Fensterbank genutzt. „Ich habe gesagt, alles, was schwer ist, wird verbaut“, sagt Figl und lächelt.

Ausstellungen ohne Vernissagen

Wo früher die Stallungen für Pferde und Schweine waren, sind heute die Räumlichkeiten der Galerie und des Antiquitätenhandels. Ab sofort ist die erste Ausstellung „Venezianische Impressionen“ von Paolo Smali zu sehen.

Vernissagen wird es aber nicht geben. Es gebe zu wenig Parkplätze. Außerdem hofft er dadurch auf mehr kunstinteressierte Besucher, denn jene, die nicht bei der Vernissage waren, würden oft vergessen, dass die Ausstellung noch zu sehen ist.

Die Galerie ist mittwochs und samstags geöffnet und gegen telefonische Voranmeldung: +436643005465

