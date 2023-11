Günther Mayerl übernimmt Green Care

Green Care ist ein Netzwerk für die Entwicklung und Umsetzung von innovativen Dienstleistungen auf bäuerlichen Familienbetrieben. Damit sollen Lösungen für die Herausforderungen der Land- und Forstwirtschaft und des ländlichen Raums gefunden werden.

„Der Reiz meiner neuen Aufgabe liegt in der Stärkung der kleinstrukturierten Land- und Forstwirtschaft durch die Weiterentwicklung von Green-Care-Angeboten auf Bauernhöfen. Green Care überschreitet traditionelle Grenzen und macht bäuerliche Familienbetriebe zu Partnern des Bildungs-, Gesundheits- und Sozialsystems. So werden neue ganzheitliche Perspektiven geschaffen, etwa Betreuungsangebote für Kinder oder ältere Menschen auf einem Bauernhof“, so Mayerl, der nach seinem Studium der Betriebswirtschaft und Stationen im Wirtschafts-, Kultur- und Finanzbereich zuletzt als Marketingleiter der Schönbrunn Group für die erfolgreiche Vermarktung der wichtigsten imperialen Attraktionen Österreichs zuständig war.

„Mit Green-Care-Angeboten leisten die Bauern einen wertvollen Beitrag für die Lebensqualität in den Gemeinden und Regionen. Sie tragen damit neben der Versorgung mit regionalen Lebensmitteln zusätzlich zur Attraktivierung der ländlichen Lebensräume bei“, so Norbert Totschnig, Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft.