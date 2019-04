Johannes Eichinger (24) ersetzt Andreas Mondl an der Spitze des Vereins.

In der Blasmusik Hafnerbach gab es einen Generationswechsel. Mit nur 24 Jahren folgte Johannes Eichinger dem langjährigen Obmann Andreas Mondl nach. „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem neuen Vorstand und auf ein erfolgreiches und ereignisreiches Vereinsjahr“, so Eichinger nach seiner Wahl bei der Jahreshauptversammlung im Gasthaus Dangl in Wimpassing.

Zu seinem Stellvertreter wurde Patrick Mondl, der 21 Jahre alt ist, gewählt. „Unser neu gewähltes, junges Team wird sicher für frischen Wind und neue Ideen im Verein sorgen. Darauf freue ich mich“, so die 25-jährige Kapellmeisterin Viktoria Denk.

Auf die Zusammenarbeit freut sich auch Bürgermeister Stefan Gratzl: „Vor allem beim Bau des neuen Vereinshauses in Hafnerbach.“ Beim Frühlingskonzert am Samstag, 27. April, um 19.30 Uhr im Veranstaltungssaal der Volksschule Hafnerbach wird das neue Vorstandsteam offiziell vorgestellt.

Mondl wurde für seine langjährige Tätigkeit mit dem Ehrenzeichen in Silber der Marktgemeinde ausgezeichnet.