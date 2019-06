Im Oktober 2017 kündigten Bawag P.S.K. und Post ihre geschäftliche Trennung in ganz Österreich an. Diese soll Ende 2020 vollständig vollzogen sein. In St. Pölten wird dies, zumindest räumlich, schon früher passieren. Die Bawag P.S.K. verlässt den gemeinsamen Standort mit der Post am Bahnhofsplatz und kehrt nach sechs Jahren mit einer neu designten Filiale in die Kremser Gasse zurück. Und zwar in das Geschäftslokal des vormaligen „Mango“, der heuer seine Pforten schloss.

„Nach der Trennung von der Post wird die Bawag P.S.K. in bis zu 100 neu gestalteten Filialen in ganz Österreich erstklassige Beratung bieten“, heißt es seitens der Unternehmenskommunikation auf NÖN-Anfrage. Die Standortplanung sei in Niederösterreich noch nicht abgeschlossen. „Derzeit läuft die Detailplanung. Wir werden voraussichtlich im vierten Quartal am neuen Standort sein“, so eine Sprecherin von Bawag P.S.K.