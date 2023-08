Diözese verlegt Hochschule von Krems nach St. Pölten

Der Kirchlichen Pädagogischen Hochschule (KPH) stehen Standortveränderungen bevor. Der Campus der KPH in Krems, wo derzeit 363 Studierende in Ausbildung für die Primarstufe sind, soll nach St. Pölten übersiedeln.

Die Grundlage dafür solle eine Projektgruppe rund um Bischofsvikar P. Patrik Schöder erarbeiten, die „in den kommenden Monaten alle sinnvollen Möglichkeiten ausloten und Szenarien für den neuen Standort in St. Pölten entwickeln“ soll, wie katholisch.at berichtet. Auch in Wien (18. Bezirk) wird es einen neuen zentraler gelegenen Campus geben. Im Sinne der Gesamtentwicklung der KPH will sich die Diözese St. Pölten auch mit der Erzdiözese Wien absprechen. „Das Ziel ist, durch einen sorgfältig überlegten, effizienten Einsatz der knapper werdenden Mittel die Zukunft der KPH langfristig zu sichern“, betont Schöder.

Langfristig gesichert ist mit diesem Schritt auch das Bildungshaus St. Hippolyt, dessen Zukunft zuletzt für Diskussionen in St. Pölten sorgte. So fürchtete etwa die Konferenz für Erwachsenenbildung Österreich, dass mit der Übersiedelung der KPH nur ein eingeschränkter Betrieb als Bildungshaus möglich sei. In der Diözese beruhigt man: „Die Aus- und Weiterbildung für Erwachsene ist gerade in der heutigen Zeit ein wichtiges Signal, das es zu wahren und entwickeln gilt.“ Das Bildungshaus soll zum Bildungscampus weiterentwickelt werden. Die KPH werde in der Landeshauptstadt mit einem neuen inhaltlichen Konzept über Räumlichkeiten an mehreren Orten verfügen, heißt es aus der Diözese. Als Bildungscampus soll im Bildungshaus St. Hippolyt künftig sowohl die formale als auch die non-formale Erwachsenenbildung stationiert sein. Damit bleibe es weiterhin Konferenzzentrum und Ort für Bildungsveranstaltungen. Der Zeitplan dafür wird in Absprache mit dem Rektorat der KPH Wien/Krems und dem Hochschulrat in nächster Zeit erstellt.

Kritik an drohender Abwanderung aus Krems

In Krems ist man über die drohende Abwanderung der Hochschule naturgemäß „not amused“. Aus der Stadtpolitik gibt es erste Kritik an der bevorstehenden Entscheidung der Betreiber. SPÖ-Stadtchef Reinhard Resch hat eigenen Angaben zufolge aus einer Presseaussendung davon erfahren. Es gebe aber bereits einen Gesprächstermin mit Bischof Alois Schwarz. „Ziel der Stadt ist ganz klar der Erhalt der KPH am Bildungs- und Wissenschaftsstandort Krems“, ließ der Kremser Bürgermeister verlauten.

Oppositionspolitiker, die den bevorstehenden Schritt noch unter vorgehaltener Hand kritisch kommentieren, sehen die potenzielle Abwanderung ebenfalls als Verlust. Vieles sei noch ungeklärt, nicht zuletzt die Frage der Nachnutzung der Gebäude. Schließlich ist das Audi-Max der KPH derzeit ein wichtiger Veranstaltungsort für die verschiedenen Vereine.