ÖGIG folgt Raiffeisen am St. Pöltner Europaplatz

Wenige Wochen nachdem die St. Pöltner Raiffeisenbank das neue Headquarter in der Kremser Landstraße bezog, füllt sich der Standort am Europaplatz wieder: Die Österreichische Glasfaser-Infrastrukturgesellschaft (ÖGIG) mit ihren bundesweit rund 100 Mitarbeitenden bezieht hier im Oktober ihre neue Zentrale.

ÖGIG-Chef Hartwig Tauber bezieht einen neuen Standort. Foto: Rauchenberger

„Wir haben in St. Pölten alles, was ein bundesweit agierendes Unternehmen baucht. Angefangen von der Verkehrsanbindung bis hin zur Nahversorgung ist für uns und unsere Angestellten alles vorhanden“, begründet Geschäftsführer Hartwig Tauber die Entscheidung.

Für den Standort in der NÖ-Landeshauptstadt sprach auch, dass Niederösterreich das ÖGIG-Ursprungsland ist und „gezeigt hat, wie Glasfaserausbau in der Fläche möglich ist“.

Von St. Pölten aus will die 100-Prozent-Tochter der Allianz bis 2025 österreichweit insgesamt rund eine Milliarde Euro in den Breitbandausbau stecken. Das Ziel ist die großflächige Versorgung ländlicher und sub-urbaner Regionen mit echter Glasfaser, die noch in Jahrzehnten leistungsfähig ist.

Der Anspruch ist die Errichtung der größten Open-Access-Plattform Österreichs mit einer breiten Auswahl an Internet-Service-Providern, die auf der ÖGIG-Plattform ihre Dienste anbieten. Bis 2030 will die ÖGIG gut eine Million Haushalte mit echter Glasfaser-Infrastruktur versorgen, die ersten 300.000 Haushalte sollen bereits 2025 geschafft sein.

Aktuell laufen 52 ÖGIG-Ausbauprojekte in ganz Österreich, die ersten wurden in Kärnten bereits fertiggestellt. In Niederösterreich ist die ÖGIG Partner des Landes NÖ im flächendeckenden Glasfaserausbau im NÖGIG-Projekt – auch für die Versorgung von Gemeinden mit mehr als 5.000 Einwohnern wie gegenwärtig beispielsweise Gänserndorf.

