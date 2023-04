Andrang bei Robinson's und seinem „Ananas“-Boss

Nach der Erneuerung des Robinson-Spielplatzes und dessen Verwandlung in einen Themenspielplatz mit Dschungel- und Piratenelementen eröffnet nun das früher als Robinson-Buffet bekannte Lokal generalsaniert und mit neuem Namen: „Robinson's“. Betreiber ist Ricardo Zanot, der in seiner Facebook-Gruppe „Was ist los in St. Pölten?“ auch immer wieder als Ananas-Boss bezeichnet wird. Deshalb ließ es sich Bürgermeister Matthias Stadler auch nicht nehmen, ihm zum Einstand einen Korb Ananas zu überreichen. Zanot klärte den Running Gag natürlich auf: „Ich bin zum Teil Italiener und für Italiener sind Ananas auf der Pizza ein absolutes No-Go.“ Aus dem Spaß wurde auch das Logo für das Lokal. Schon lange war Zanot auf der Suche nach der richtigen Location für „sein“ Lokal. „Die Idee dieses Lokal hatte ich schon vor ein paar Jahren, jetzt ist sie Wirklichkeit geworden“, so Zanot.

Auch Bürgermeister Matthias Stadler betont: „Viele haben darunter gelitten, dass das Buffet zu war. Jetzt gibt es hier wieder ein Lokal mit Urlaubsfeeling.“ Nun hofft er, dass die Anrainerinnen und Anrainer und die vielen Gäste dieses neue Gastro-Angebot auch künftig nutzen.

