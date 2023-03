Bauhaus sperrt in St. Pölten auf und will die Stadt „rocken“

25 Millionen Euro nahm Bauhaus in die Hand, um seine Standortlücke zwischen Wien und Oberösterreich zu schließen. Damit entstanden in nur zehn Monaten zwei Gebäude auf einem 42.300 Quadratmeter großen Grundstück in der Landeshauptstadt. Im Endeffekt wird das ganze Vorhaben an die 30 Millionen Euro kosten, wie Geschäftsführer Horst Greisinger bei einem Soft Opening für Presse und Wirtschaft verriet.

Drive-in-Arena auf 5.200 Quadratmeter

Entstanden sind zwei Gebäude, weil sich in St. Pölten auch eine Drive-in-Arena auf 5.200 Quadratmeter befindet. Kundinnen und Kunden fahren direkt in die Halle und verladen gleich dort. Dieser Bereich wird außerdem mit einer begrünten Fassade von der Mariazellerstraße aus als Blickfang zu sehen sein.

Nachhaltigkeit war dem Unternehmen generell ein großes Anliegen. Am Dach produziert eine Photovoltaik-Anlage mit 300 Kilowatt-Peak rund die Hälfte des benötigten Stroms. Geheizt wird mit drei Luft-Wärmepumpen. Für die Kundschaft stehen E-Parkplätze für Auto sowie Fahrrad zur Verfügung.

Bauhaus-Geschäftsführer Horst Greisinger mit zwei Mitarbeitenden vor dem neuen Bauhaus Standort in St. Pölten. Foto: Bauhaus/Cityfoto, Roland Pelzl

Im Standort selbst wird erstmals österreichweit zu Wärmepumpen berraten. Auch PV-Anlagen sowie -Fachleute gibt es im Haus. Als erste der 21 Bauhaus-Standorte gibt es in St. Pölten eine Abholstaton. Kundinnen und Kunden können dort rund um die Uhr online reservierte Produkte abholen. „Ist der Test ein Erfolg, wird das Konzept in unseren Fachcentren in ganz Österreich ausgerollt“, sagt Geschäftsführer Heinz Reithner. Und noch eine Service wird zum ersten Mal in St. Pölten ausgerollt: digitale Preisettiketen sowie eine digitale Produktsuche. „In einem Baumarkt ist die Produktsuche immer schwierig, so soll das erleichtert werden“, sagt Greisinger.

100 neue Arbeitsplätze schafft das Unternehmen in der Landeshauptstadt. Das freut SPÖ-Vizebürgermeister Harald Ludwig, wie er betonte. Genauso, wie die Nutzung der ehemaligen Kopal Kaserne: „Wir setzen damit ein Zeichen, dass sich St. Pölten wirtschaftlich weiterentwickelt.“ An St. Pölten als Standort glaubt auch Geschäftsführer Reithner fest: „Es ist ein attraktiver Standort, und wir werden St. Pölten rocken.“ Bauhaus glaube nicht, dass alles in digitale Märkte abwandern würde. Reithner: „Wir glauben an den stationären Handel.“

