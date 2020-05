Das Ox Steaks & Grill öffnete am ersten Tag nach der Gastrosperre in Harland bei Classics Reloaded am Firmenareal der Familie Zwetti. Inhaber Thomas Altendorfer will aber nicht von einer Eröffnung im herkömmlichen Sinn sprechen. „Wir haben aufgesperrt. Eine Eröffnung mit großem Tamtam erfolgt dann im August“, hofft Altendorfer auf ein baldiges Ende der Corona-Beschränkungen.

Das vom bekannten Top-Gastronomen Thomas Altendorfer entwickelte Premium-Restaurantkonzept, bereichert also nach langem Warten endlich das gastronomische Angebot in der niederösterreichischen Landeshauptstadt.