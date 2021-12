St. Pöltner Innenstadt: Fisch und Fleisch in einem Haus

Fisch und Fleisch bekommt man jetzt in der Linzer Straße 15. Frisch eingezogen ist der „Fischmann“ und beschert der Innenstadt damit wieder eine Fischhandlung.

Ahmed Ahmed war als Flüchtling aus Syrien nach Österreich gekommen, absolvierte bei der Firma Nordsee eine Lehre und machte sich schließlich selbstständig, erst mit einem Partner im 10. Bezirk in Wien. Ahmed genügten die hygienischen Ansprüche seines Partners nicht, also möchte er nun in St. Pölten durchstarten. „Hier legt man großen Wert auf Qualität“, ist er überzeugt.

Auf 600 Kilogramm Eis pro Woche präsentiert er Fisch aus aller Welt, den er von einem Direktlieferanten aus Bremerhaven bezieht. Außerdem gibt es Feinkost von Beeck und heimischen Fisch aus dem Mariazellerland.

Beim Fleisch nebenan tut sich ebenfalls was. Tafelspitz Huber aus Paudorf übernimmt die bisherige Kolobratnik-Filiale mit 2. Jänner. Die hatten einen Nachfolger gesucht und er wolle schauen, „dass die Fleischhauerei am Leben bleibt und nicht immer weniger wird“, erklärt Inhaber Alexander Huber, der selbst von der dann geschlossenen Filiale in Karlstetten nach St. Pölten übersiedelt.

Der Übergang wird fließend sein. Neben Fleisch, Schinken und Wurst wird es auch verschiedene Halbfertigprodukte geben, wie Fleischknödel, Grammelknödel, Waldviertler Knödel, Leberknödel, Zwiebelrostbraten oder Gulasch.