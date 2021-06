Melodien, die sofort ins Ohr gehen, und eine Stimme, die an den Sänger von Joy Division erinnert – diesen Eindruck bekommt man sofort beim Hören von „Often In The World“.

Der 17-jährige Schüler Tobias Hammermüller gründete Anfang des Jahres „The Laundromat Chicks“. Neben dem Frontman besteht die vierköpfige Band aus Felix Schnabl alias „Salami Recorder“, Theresa Strohmer und Lena Pöttinger. Ihr Online-Debütalbum erschien am Mittwoch, 19. Mai.

Inspiriert von Filmen aus den 60er- und 70er-Jahren schrieb der Sänger mit 13 Jahren seine ersten Songs. „Der Film ‚Elf Uhr nachts‘ löste bei mir einen Gedankengang aus, der mich zum Songschreiben motivierte. So entstand die erste Nummer vom Album“, erzählt der Musiker.

Lieder wie „Catch It“ oder „I Am An Alien“ handeln vom Wunsch der Alltagsflucht und dem Unverständnis mancher Handlungen.

„Ich hatte zuerst die Songtexte fertig und den Bandnamen, aber noch keine Bandmitglieder“, schmunzelt der Gymnasiast. Erst durch seinen Freund „Salami Recorder“ habe sich die Truppe gefunden.

Geprobt und aufgenommen wurde das Album zum Großteil im Schlafzimmer des Sängers und im gemeinsamen Proberaum. Innerhalb von drei Wochen produzierte die Band ein Online-Album mit neun Nummern. Genres wie Lo-Fi-Power-Pop, Jangle-Pop und Post-Punk sind darauf vertreten.

Im Sommer ist vieles geplant: „Wir spielen live in St. Pölten und unser Album erscheint auf Kassette“, verspricht der Sänger.