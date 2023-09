Aus Box abholen statt selbst in St. Pölten einkaufen

Interspar erweitert sein Serviceangebot in St. Pölten und ermöglicht es den Kundinnen und Kunden ab sofort, ihre Lebensmittel online zu bestellen und an einer speziellen Abholstation im City Super Center abzuholen. Mit diesem neuen Service möchte Interspar den Einkaufsprozess für seine Kunden vereinfachen und ihnen mehr Flexibilität bieten.

Kundinnen und Kunden können über die Webseite interspar.at/lebensmittel aus einer Auswahl von 20.000 Produkten des täglichen Bedarfs ihre Einkäufe tätigen. Der Bestellprozess kann über Smartphone, Tablet oder PC abgewickelt werden. Dann kommt der Abholcode per E-Mail. Dieser wird per Touchscreen an der Abholstation eingeben und die entsprechende Tür öffnet sich. „Die Abholstation verfügt über verschiedene Temperaturzonen, um sicherzustellen, dass die Lebensmittel in der richtigen Umgebung aufbewahrt werden. Dadurch bleibt die Kühlkette vom Markt bis zur Abholung stets intakt“, heißt es von Interspar.

Die Abholung der Bestellung kann entweder am selben Tag oder zu einem vom Kunden gewählten Zeitfenster erfolgen. Ab einem Einkaufswert von 100 Euro entfällt die Service-Pauschale von 1 Euro.