Shuttle-Bus wird im August in St. Pölten getestet

Zwei Niederflurbusse gehen in St. Pölten bald in Betrieb. Mit diesen kann man kostenlos durch die Innenstadt pendlen. Im August startet der Probebetrieb für den City-Express und läuft bis Herbst. „Wir wollen den öffentlichen Verkehr noch weiter ausbauen und setzen dabei auch ein klares Zeichen für Handel, Gastronomie, Tourismus und Kultur in unserem barocken Stadtkern“, erklärt Bürgermeister Matthias Stadler die Motivation für den neuen Innenstadt-Shuttle.

Ein externes Verkehrsbüro entwickelte im Rahmen einer vorbereitenden Markterkundung den Fahrplanentwurf für den City-Express. Der kleine Bus fährt mehrmals pro Stunde zwischen Bahnhof, Rathausplatz, Domplatz und Kulturbezirk beim Landhaus sowie den zentralen Parkhäusern. In der Testphase soll er wochentags und am Samstag fahren. Der größte Teil der Strecke wird in Schritt-Tempo zurückgelegt. Wochentags von 9 bis 19 Uhr sowie an Samstagen von 9 bis 14 Uhr soll der Bus in einer ersten Testphase verkehren.Derweil noch Diesel, aber Stadt hofft auf FörderungEinen genauen Fahrplan gibt es aktuell noch nicht. Der Bus kann bis zu 20 Personen transportieren. Es gibt Steh- und Sitzplätze.

Vizebürgermeister Harald Ludwig ergänzt: „Da derzeit keine andere Antriebsform verfügbar war, wird der Testbetrieb mit Dieselbussen erfolgen. Langfristig würden wir uns eine alternative Antriebsform wünschen. Diesbezüglich hoffen wir auch auf Unterstützung von Bund und Land.“