Krimi-Tod in St. Pölten

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Um Gier, Korruption und Ausbeutung geht es im neuen Krimi von Peter Glanninger „Blutgrund“ – das alles gewürzt mit Humor. In St. Pölten wird ein Wanderarbeiter von Unbekannten schwer verletzt. Als dann auch noch ein junger Reporter ermordet wird, stößt Thomas Radek, Kriminalbeamter im LKA, auf einen Zusammenhang und entdeckt Unglaubliches.

„Wieso gerade St. Pölten als Ort des spannenden Geschehens?“ „Nachdem schon der erste Krimi ,Finsterdorf‘ in Niederösterreich spielte, hab‘ ich den zweiten in St. Pölten angesiedelt. Das Landeskriminalamt ist ja auch dort. Außerdem passt es inhaltlich gut mit dem Bauboom in der niederösterreichischen Landeshauptstadt zusammen“, erklärt der aus Wilhelmsburg stammende Autor.

Der nächste Krimi ist auch schon in Arbeit. Aber der wird frühestens im nächsten Herbst erscheinen. Derzeit ist Glanninger auf Urlaub in Marokko. Dort wird der begeisterte Bergsteiger den Jbel Toubkal mit 4.167 Metern besteigen. Natürlich gibt es auch Besichtigungstouren inklusive Wüste. „Bergsteigen und Wandern, Klettern und Skitouren sind meine Hobbys als Ausgleich“, erzählt der Autor. „Mein höchster Berg, den ich bisher bezwungen habe, ist der Alphubel mit 4.206 Metern in der Schweiz.“

„Wümschburger“ Autor begeisterte Klassenkollegen

Glanninger arbeitet nach 15 Jahren im Polizeidienst heute im Innenministerium und schreibt auch wissenschaftliche Artikel und Fachbücher. Nach wie vor besteht Bezug zu seiner Geburtsstadt Wilhelmsburg. So lebt ein Teil seiner Verwandten wie Bruder, Nichte, Neffe mit Familie noch hier. „Außerdem hab‘ ich noch losen Kontakt zu einigen ,alten‘ Schulkollegen.“ So wie zu Willi Wltschek, der voriges Jahr ins Volkshaus und heuer beim Dreitagesfest vom „Haus des Wissens“ Glanninger zu Lesungen eingeladen hatte, die eine Schar seiner einstigen „Schulbank-Drücker“ und viele weitere Wilhelmsburger begeisterten. „Darüber hinaus verbindet mich auch ein gewisses Maß an nostalgischer Sentimentalität mit meiner Geburtsstadt“, so der „Krimi-Schreiber“.

Für spannende Lesungen kommt Glanninger bald wieder in die Region: Am Montag, 26. September, um 19.30 Uhr ins Hotel Steinberger in Altlengbach und am Mittwoch, 12. Oktober, um 18.30 Uhr in die St. Pöltner Thalia-Filiale.

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.