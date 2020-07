Das letzte Musikgeschäft der Region ist von Wagram neben das VAZ übersiedelt – in ein extra dafür konzipiertes, neues Gebäude. 1,2 Millionen Euro steckte NXP in die 550 Quadratmeter große Geschäftsfläche, „weil es bei Musik um Seele geht, ums analoge Anfassen, Ausprobieren, Spüren und Erleben“, weiß Geschäftsführer René Voak. Über 400 Elektrogitarren gibt es hier und ein breites Sortiment von akustischen Gitarren, Streichinstrumenten und Flöten, Klaviere, Schlaginstrumente und Kinderinstrumente. Auch klassisches DJ-Equipment, Heimstudios sowie Software für Computermusik sind im NXP-Musikcenter zu haben – und natürlich persönliche Beratung. „Als Nachbarn zu NXP Technik können wir zudem unser Angebot an Ton-, Licht- und Multimediaausstattung noch stärker in den Fokus rücken“, so Geschäftsführer Bernard Voak.