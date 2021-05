„Das wird ein großartiges Musikjahr in St. Pölten“, prophezeit Martin Rotheneder. Der Kulturmanager, der vor einigen Monaten das Format musik.stp kreiert hat und unter dieser Dachmarke die heimische Musikszene mit Videos, Live-streams und Interviews im Netz lebendig werden ließ, konzipiert jetzt dazu ein analoges Format.

„musik.stp City live!“ nennt sich die Serie, bei der bekannte und weniger bekannte lokale Musiker an Samstagen zu Straßenmusikern werden und in den Gassen und auf den Straßen live und unplugged auftreten.

„Musik liegt in der Luft“, freut sich auch Organisatorin Karin Schreylehner über diese besondere Belebung der Innenstadt. Die „Musikalische Innenstadt“, die freitags jahrelang die Schanigärten der Innenstadtgastronomen beschallte, ist ein nicht Pandemie-konformes Format und deshalb derzeit nicht möglich.

Mit „musik.stp City live!“ geht es los am Samstag, 22. Mai, in der Kremser Gasse mit den altbekannten Gitarrenkünstlern Toni Wegscheider und Dieter Libuda. Mit dabei im Programm sind allerdings Musiker aus allen Generationen – ein Beweis für die seit vielen Jahren lebendige Szene in der Stadt.

Für diese entwirft Martin Rotheneder als künstlerischer Leiter mit seinem Team vom Frei:Raum laufend neue Konzepte, auch um den Vinyl-Sampler mit heimischer Musik noch bekannter zu machen.

Im Netz läuft musik.stp bestens. „Mittlerweile haben über 1.200 Personen musik.stp auf den verschiedenen Kanälen abonniert, das Interesse ist enorm, auch über unsere Grenzen hinaus“, ist Rotheneder begeistert, dass zum Beispiel auch Rock-Professor Reinhold Bilgeri die Beiträge von musik.stp regelmäßig mit einem Like versieht.