„Sonne“ feiert Österreich-Premiere im Festspielhaus St. Pölten

Tanz- und Performance-Produktionen renommierter Choreografinnen und Choreografen sowie Newcomer präsentiert die „Choreographic Platform Austria“ (CPA) erstmals in St. Pölten. „Das Festspielhaus wird der CPA gemeinsam mit fünf weiteren Kulturstätten neues Leben einhauchen und geballtes Tanzprogramm in der Landeshauptstadt präsentieren“, informiert Bettina Masuch, künstlerischer Leiterin des Festspielhauses. „Pitching Sessions“, choreografische Filme, sind ebenso inkludiert wie die Österreich-Premiere von „Sonne“ von Doris Uhlich.

Gestartet wird der Tanzreigen am Freitag, 20. Oktober, um 13 Uhr mit „Pitching Sessions“. Auf der Probebühne 1 und 2 stellen 12 Künstlerinnen und Künstler ihre Arbeitsweise, umgesetzte Projekte und zukünftige Vorhaben vor. Moderiert werden die Interaktionen von Astrid Peterle, Leiterin der kuratorischen Programmgestaltung der Kunsthalle Wien, und Choreografin Julia Schwarzbach.

Um 16 Uhr geht es im Foyer weiter. Unter dem Motto „Rhythmus und Rausch“ zeigt Helene Weinzierl „CieLAROQUE“. Die Choreografin setzt sich darin mit sozialpolitisch relevanten Themen auseinander. Untersucht wird, ob zwischenmenschliche Nähe während einer Performance Intimität schaffen kann oder ob größerer Abstand zwischen dem Publikum und den darstellenden Personen entsteht.

Um 18 Uhr ist am Festspielhaus-Vorplatz die Inszenierung „Motora“ zu sehen. Sie beinhaltet Wunsch- und Todesträume. Gezeigt werden Reflexionen einer Person, die ihre Beziehung zu ihrem Auto auf die Probe stellt. Das Stück wird um 21 Uhr nochmals aufgeführt.

„Stranger Than L.I.F.E“ ist um 18 Uhr im kleinen Saal zu sehen. Tänzerinnen und Tänzer präsentieren durch Einsatz von Handkameras eine Live-Performance, die halb virtuelle und halb reale Landschaften widerspiegeln. Dadurch soll ein komplexes audiovisuell-atmosphärisches Werk entstehen.

Der zweite Teil von Doris Uhlichs Melancholie-Trilogie feiert um 19.30 Uhr Österreich-Premiere im großen Saal. In der Festspielhaus-Koproduktion „Sonne“ widmet sich die Choreografin und Tänzerin dem Himmelskörper. Künstlerische, kulturgeschichtliche und physikalische Dimensionen will sie in ihrem Werk vereinen. Die Strahlkraft der Sonne, mit ihren positiven sowie negativen Auswirkungen, soll in dem Stück verdeutlicht werden.