Neues Führungstrio für Alpenland

Schon vor einem Jahr übernahm Isabella Stickler die Obmannschaft für die Alpenland Gemeinnützige Bau-, Wohn- und Siedlungsgenossenschaft vom langjährigen Obmann Norbert Steiner. Dieser feiert in wenigen Tagen seinen 80. Geburtstag und zieht sich nun ganz zurück. Als er vor fast zehn Jahren begonnen hat, sei er sehr freundlich und hoffnungsvoll aufgenommen worden.

Als ein Ziel wurde ihm aufgetragen, Isabella Stickler im Unternehmen zu halten. Das ist ihm auch gelungen, sie ist seit mittlerweile einem Jahr Obfrau der Alpenland. Sie bringt auch eines der letzten und das größte Projekt Steiners in St. Pölten zu Ende: "Mühlbach Ost". Dort entstehen 250 Wohneinheiten. "Wir haben uns auf den städtischen Wohnbau konzentriert und dort einen guten Markt gefunden", sagt Steiner, der seinen emotionalsten Moment im Unternehmen am Ende seiner Tätigkeit hatte. Nämlich als sich die Delegiertenversammlung stehend für die letzten zehn Jahre bedankt hat.

Höhere Kosten als Herausforderung

Auf seine Nachfolger warten große Aufgaben. "Die Kostensituation ist sehr schwer, die Baukosten sind um rund 50 Prozent höher, als noch vor zwei Jahren kalkuliert", sagt Steiner. Auch die Anforderungen im Wohnbau seien gestiegen, Nachhaltigkeit und Energieeffizienz spielen eine große Rolle. Für diese Herausforderungen wünscht er dem Führungsteam Isabella Stickler, Jürgen Putz und Theresia Reiter "alles Gute".

"Die Gemeinnützigkeit muss in den nächsten Jahren noch stärker in den Fokus rücken. Wir müssen schauen, dass die Menschen ihr Dach über dem Kopf behalten", betont Obfrau Isabella Stickler. So wird Alpenland erstmals auch eine Gemeinwohlbilanz erstellen. Derzeit liegen die Kosten für Wohnraum bei der Alpenland bei rund 12 Euro pro m². "Wenn die Zinsen jedoch weiter so steigen, werden wir das nicht halten können", sagt Obfrau-Stellvertreter Jürgen Putz. Aufgrund dessen seien große Bauprojekte heute auch schwerer zu planen. Einig ist sich das dreiköpfige Team mit dem neuen geschäftsführenden Vorstandsmitglied Theresia Reiter, dass man darauf achten muss, dass Wohnraum leistbar bleibt.

