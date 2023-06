Bezirk St. Pölten: Nicht alles an Novelle sinnvoll

Der beste Freund des Menschen ist ja bekanntlich der Hund. Laut Statistik Austria leben in Österreich rund 630.000 Hunde. Für deren Herrchen und Frauchen hat sich seit 1. Juni einiges verändert: Denn seitdem gibt es eine Novelle des Hundehalte-Gesetzes. Nun müssen zukünftige Halterinnen und Halter einen Sachkundenachweis erbringen, verpflichtend eine Haftpflichtversicherung abschließen und pro Haushalt dürfen nicht mehr als fünf Hunde gehalten werden.

„Grundsätzlich ist fundiertes Grundwissen und eine Wissenserweiterung von zukünftigen Tierbesitzern zu begrüßen, da vor allem die Hundehaltung eine große auch soziale Verantwortung mit sich bringt“, betont Obmann-Stellvertreter Thomas Kainz vom Tierschutzverein St. Pölten. Vor allem das Erkennen tierischer Bedürfnisse, der Körpersprache des Hundes als auch Grundwissen bezüglich der Gesunderhaltung des Tieres seien dabei besonders wichtig. „Da wir als Tierheim auch als Tierschutzkompetenzzentrum fungieren, könnten wir sicher unser langjähriges Know-how und unsere umfassende Erfahrung sowie unser Wissen im Umgang mit Hunden in diesem Zusammenhang zur Verfügung stellen“, ist Kainz überzeugt. Er hofft, damit einen positiven Beitrag zu leisten, dass sich die neue Gesetzesnovelle nicht negativ auf die Vermittlungschancen der Schützlinge auswirkt.

Ob die Novelle sinnvoll ist, lässt sich laut Karina Zampa nicht eindeutig mit „Ja“ oder „Nein“ beantworten. „Natürlich ist es absolut erstrebenswert, dass sich zukünftige Hundebesitzer bereits im Vorhinein informieren“, so die Leiterin der Ortsstaffel Hofstetten-Grünau der österreichischen Rettungshundebrigade. „Jedoch deckt ein einstündiges Beratungsgespräch beim Tierarzt auf keinen Fall sämtliche Grundlagen über Gesundheit, Vorsorge, Krankheiten und Notfälle ab, geschweige denn den großen Bereich der Ersten Hilfe.“

Auch das zweistündige Gespräch mit einer fachkundigen Person erachtet sie als zu kurz und zu allgemein angesetzt. „Nicht jeder Hundetrainer kennt jede Rasse und die damit einhergehenden Bedürfnisse der Tiere“, sagt Zampa.

Die verpflichtende Haftpflichtversicherung und die Obergrenze der Zahl der Hunde pro Haushalt befürwortet sie. Zusammengefasst sei die Novelle durchaus sinnvoll und besser als nichts.

Hundestaffelführerin Karina Zampa mit Mr. Spock und Uparaja von Nacheron. Foto: privat

Bei der Durchsetzung der neuen Regelungen wären positive Anreize sinnvoll – etwa ein Gutschein für ein Schnuppertraining bei einer Hundeschule nach dem erfolgreichen Abschluss der Infoveranstaltung.

Auf die Arbeit der Hundestaffel würden sich die neuen Regelungen jedoch nicht auswirken, berichtet Zampa. Eine Haftpflichtversicherung sei schon vorher für die Mitglieder verpflichtend gewesen. „Durch die Arbeit mit den Hunden gibt es außerdem immer regen Austausch über richtige Hundehaltung und das ,Lesen' des Hundes“, so die Staffelführerin.

„Grundsätzlich finde ich es nicht schlecht, dass man so etwas macht, bevor man sich einen Hund anschafft. Ich fahre ja auch nicht mit dem Auto ohne Führerschein“, sagt Tamara Leitner, Obfrau des Österreichischen Gebrauchshundesport-Verbands (ÖGV) St. Pölten. Sie glaubt aber nicht, dass mit der Gesetzesnovelle Animal Hoarding eingedämmt werden könne. Zwar seien dann nur mehr fünf Hunde pro Halter erlaubt, aber in vielen Fällen würden so große Zahlen an Hunden nicht angemeldet. „Es werden die Hundehalter draufzahlen, die sich ans Gesetz halten“, meint Leitner. Die Hundetrainerin hat selbst fünf Hunde, ist seit rund fünf Jahren Obfrau des ÖGV und hat einige Jahre Erfahrung als Hundetrainerin gesammelt.

Beim ÖGV St. Pölten ist es auch möglich, das zweistündige Gespräch mit der fachkundigen Person zu absolvieren. „Hauptsächlich sind da unsere eigenen Trainer involviert“, so Leitner.

Babsi Ziegler ist seit 2011 mit Shagilou's Hundetraining selbstständige Hundetrainerin in St. Pölten und ganz Niederösterreich. „Für Ersthundbesitzer ist es vielleicht ganz gut, dass sie den Sachkundenachweis erbringen müssen, damit sie sich der Aufgabe und Verantwortung bewusst werden. Damit sie wissen, was auf sie zukommt und welche Bedürfnisse ein Hund hat“, sagt Ziegler. Das Stundenausmaß sei aber zu gering, um das Wichtigste über Hundehaltung, Wesen und Gesundheit zu vermitteln. „Gut wäre es, an Vernunft und Verstand der Menschen zu appellieren, dass sie es sich gut überlegen, einen Hund zu nehmen beziehungsweise einen Hund zu nehmen, der auch zu ihnen und ihrem Leben passt“, sagt Ziegler. Wie auch Tamara Leitner glaubt sie nicht, dass man Animal Hoarding mit der Begrenzung von fünf Hunden pro Haushalt verhindern kann.

Etwas anders sieht man das im Referat für die Hundeabgabe der Stadt: „Die Beschränkung der Anzahl der Hunde pro Haushalt macht prinzipiell Sinn, um Animal Hoarding zu unterbinden. Auch das Verhältnis der Wohnfläche sollte hier aber in Betracht gezogen werden, das ist leider nicht der Fall.“ Aktuell haben sich bereits einige Personen gemeldet und um Informationen gebeten, wo der allgemeine Sachkundenachweis zu erlangen ist. Erste Unterlagen seien auch schon eingelangt.