Veränderungen in der St. Pöltner Innenstadt

In der St. Pöltner Innenstadt hat sich in den letzten Wochen wieder einiges getan. Das LC Waikiki & Manoa Fashion, das in das ehemalige Geschäftslokal von Orsay in der Kremser Gasse eingezogen war, schloss nach wenigen Monaten seine Pforten.

Es gibt aber auch Neueröffnungen in der City, etwa Kremsers Schatztruhe. In die Räumlichkeiten der Alten-Spora-Apotheke zog Karl Heinz Kremser mit seinem Altwarenhandel ein. „Ich habe meine Frau auf einem Flohmarkt in Wien kennengelernt, dann bin ich mit ihr zurück nach St. Pölten gezogen“, erzählt Kremser. Hier kaufte er ein Haus und betrieb dort auch ein kleines Geschäftslokal.

Auf der Suche nach einem größeren Geschäft stieß er dann auf die Alte-Spora-Apotheke, wo er am Freitag „Kremsers Schatztruhe“ eröffnete. „Wir haben alles. Von der Zündholzschachtel über Gläser und Porzellan bis hin zu Ziergegenständen. Und was wir nicht haben, besorgen wir“, sagt Kremser, denn schließlich bearbeite er Verlassenschaften.

Den Schritt in die Selbstständigkeit wagte auch Katharina Raffler mit ihrem neuen Frisörsalon: „Ich habe eine neue Herausforderung gesucht und jetzt kann ich mir die Zeit frei einteilen.“ Rafflers Schwester betreibt das Fußpflegestudio in der Wiener Straße, so habe sich das gut ergeben. Raffler hat sich auf blondes Haar und Extensions spezialisiert. Sie bietet im neuen Frisörsalon auch Make-up an.

