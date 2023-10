Karlstettnerin bringt fantasievolle Geschichten zu Papier

Für ihre Kinder hat sie schon immer Geschichten erfunden. In der Pension schrieb Gabi Fränzl dann 2020 ihr erstes Kinderbuch. Mit dem Buch „Der Kleine Rabe Aaron folgt seinem Herzen“ erfüllte sich die 62-jährige ehemalige Angestellte einen Lebenstraum. In der Zwischenzeit gibt es bereits das Nachfolgebuch „Der kleine Rabe Aaron im Menschenland“ und das Buch „Rosalie fährt um die Welt“, die im rb-Verlag, beheimatet in St. Margarethen an der Sierning, erschienen sind.

Senior-Buchautorin Gabi Fränzl hat aber auch 50 Kurzgeschichten mit Hintergrundmusik aufgenommen. Mit ihren Büchern und Kurzgeschichten möchte sie die Grenzen zwischen Realität und Fantasie verschwimmen lassen und die Lesenden in aufregende Abenteuer hineinziehen.

Aktiv ist die Autorin aber auch bei Lesungen in Seniorenheimen, Kindergärten und Volksschulen. Wobei sie sich nicht nur auf Vorlesungen, sondern auf Erzählungen konzentriert und dadurch in direkten Kontakt mit den Zuhörerinnen und Zuhörern kommt. Besonders freut sich die Autorin über eine Einladung zu den Berliner Märchentagen 2024 für eine Märchen-Lesung.