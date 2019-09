Sechs Vereine sind schon dabei beim Fuhrwerk, dem Dachverein „zur Entwicklung, Erhaltung und Förderung des kulturellen Potenzials“ mit Sitz im ehemaligen Kulturbeisl Egon. Der Kulturverein Fuhrmannshof wird wie in den vergangenen 16 Jahren Hofevents und Veranstaltungsabende im Keller organisieren.

„Zehn Konzerte und die EM 2020 sind schon geplant“,erklärt Obmann Hennes Beitl, der auch die Idee zum Fuhrwerk hatte. Es werden auch der Kulturverein Höfefest mit fünf Events, der Beislfestverein mit DJ-Lines im Keller, der Verein Puppenwerkstatt mit Workshops und Kindernachmitagen, die Magische Zehn mit Zaubershows und die Initiative StudentInnen Integration dabei sein. „Wir unterstützen Studenten beim Ankommen in der Stadt und im kulturellen Treiben“, erklärt Hennes Beitl.

Jeder kann mitmachen, Mitglieder gesucht

Er hat sein Konzept bereits der Stadt vorgelegt, ist auf der Suche nach Sponsoren und weiteren Mitgliedern – auch Einzelpersonen, die durch das „Fuhrwerk“ Unterstützung bei eigenen Projekten bekommen können. „Wir wollen die vorhandene Energie nutzen, die durch die Bewerbung zur Kulturhauptstadt vorhanden ist und setzen dabei stark auf das neu gewonnene Selbstvertrauen einer beachtlichen Zahl an Mitgestaltern und Mitdenkern in unserer Stadt“, erläutert der „Fuhrwerk“-Erfinder.

Unterstützung bekommt er zum Beispiel von Höfefest-Organisatorin Patrizia Liberti: „Wenn der Kulturverein Höfefest dazu beitragen kann, die Kulturszene im Fuhrmannshof weiterzuentwickeln, um eine lebendige und aufregende Kulturlandschaft in St. Pölten, in Niederösterreich und mitten in Europa wachsen zu lassen, dann sind wir gerne mit dabei. Ganz egal, ob St. Pölten Kulturhauptstadt wird.“