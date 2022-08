Von Hexen & Einhörnern: Lesung von Pottenbrunnerin im „Opfestrudl“

Werbung

Einige Bücher entstanden bereits aus der Feder der Wahl-Pottenbrunnerin Michaela Lipp. Jetzt erschien ihr neues Buch „Gut Regenbogen“ für „Jugendliche und Junggebliebene“, wie sie sagt.

Die Idee entstand im Gespräch mit ihren Nachbarskindern, als sie noch in Deutschland lebte. Lipp wollte wissen, was sie gerne lesen möchten. „Von Hexen und Eichhörnchen und magischen Tieren“, war die Antwort. Also hat sich die Autorin überlegt, was Hexen ausmacht.

Entstanden ist eine fantasievolle Geschichte rund um die Hexe Celina, die als Ärztin eine Forschungsreise zu schwarzen Einhörnern antritt. Sie muss das Geheimnis der Einhörner lösen und gegen das Syndikat kämpfen, das aus den Hörnern der Einhörner Profit schlagen möchte. Gemeinsam mit ihrer Mutter und Tante plant Celina die Rettung der Einhörner.

„Humor, Liebe, Umweltprobleme und Klimawandel spielen in die Fantasy-Geschichte hinein“, sagt die Autorin. Eine alte Liebe flammt wieder auf und eine neue entsteht. E ine Fortsetzung des Romans ist bereits in Planung. Den aktuellen gibt es online und über den Verlag L&L zu beziehen.

Buchvorstellung: Mittwoch, 24. August, 19 Uhr bei LimO im Café Opfestrudl. Reservierung unter 0664/9161111 notwendig.

