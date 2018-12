Gerade zu Stoßzeiten habe Erdal Kurt in seinem Lokal in Ratzersdorf oft mehr Anfragen als Sitzplätze. Um bald mehr Gästen Pizza, Kebap und türkische Spezialitäten servieren zu können, eröffnet der Gastronom ein zweites Lokal in der Austinstraße in Viehofen.

Seit einigen Monaten laufen die Umbauarbeiten im ehemaligen Asia-Restaurant „Banana Leaf“ in der Austinstraße. „Eröffnen wollen wir im neuen Jahr, wir warten noch auf einige

Genehmigungen“, erklärt Kurt.

Plätze wird es im Lokal für etwa 120 Personen geben, außerdem einen großen Gastgarten.

Einen Namen gemacht hat sich die Familie Kurt mit ihren Kochkünsten in St. Pölten längst. Vor einigen Jahren eröffnete das erste „Kurti‘s“ in der Herzogenburger Straße. Mittlerweile hat das jemand anderer übernommen. Seit einige Monaten betreibt außerdem Erdal Kurts Bruder Engin einen Imbiss beim Bahnhof Traisenpark.