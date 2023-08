Zubau im Wagramer Alpenland-Grätzl

Das Architektur- und Planungsauswahlverfahren für die Liegenschaft in der Salzerstraße ist abgeschlossen, bestätigt die Wohnbaugenosschenschaft Alpenland die Pläne für weitere Wohnungen in Wagram neben bereits vor einigen Jahren errichteten Wohneinheiten und gegenüber von Mühlbach-Ost. Details seien aktuell in Ausarbeitung.

Damit ist bei Alpenland nun neben dem Projekt nahe dem Universitätsklinikum ein weiteres im Laufen. Jenes in der Trautsonstraße orientiere sich zeitlich an der „Pionierstadt St. Pölten“, erklärt Elfriede Mörtl, Bereichsleitung Wohnungsberatung und -verkauf. „Wir arbeiten hier eng mit der Stadt zusammen, um ein klimaneutrales Wohnquartier zu entwickeln.“ Die Nachfrage beim Quartier „Mühlbach Ost: Wohnen mit Weitblick“ habe gezeigt, dass Bedarf an Wohnraum mit Mehrwert für Gemeinschaftsbildung, Flexibilität und Urbanität in St. Pölten besteht. „Die Menschen möchten sich mit ihrem Grätzl identifizieren, sich einbringen und ein Teil davon sein“, meint Mörtl. Alpenlandprojekte seien darauf ausgerichtet. Für die Projekte Salzerstraße und Trautsonstraße kann man sich schon vormerken lassen.