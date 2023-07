In ehemaliger Wilhelmsburger Pizzeria eröffnete „Bella Riva“

Irgendwie war es an der Zeit, das Lokal neben der B20 in Göblasbruck wiederzubeleben. Erstens liegt es günstig, zweitens gab es einen guten Ruf zum Wiedererwecken und drittens hat die Familie Atilmis schon aus Traisen einen Namen: Ihre österreichische Küche ist im Volksheim zu genießen, die italienische jetzt wieder in der Pizzeria. Das neue „Bella Riva“ eröffneten sie nun in Wilhelmsburg.

Nach über einem halben Jahr Umbauarbeiten zeigt sich das gemietete Lokal in einem ansprechenden Wohlfühlambiente. Neu ist nicht nur vieles an der Einrichtung, sondern auch der Pizza-Ofen und die Küche, das Reich von Senior-Chef Serdal Atilmis, dem gelernten Sattler. Junior-Chef ist Sohn Biran. Alle Fäden laufen aber bei Safiye zusammen, die mit drei Jahren nach Österreich kam, gelernte Buchhalterin ist. „Wichtig ist uns die direkte Kundenbetreuung, der Kontakt zu den Gästen“, sagt sie. Der Grundstock besteht aus sechs Mitarbeitern, die für den Genuss mit italienischen, türkischen und Burger-Spezialitäten sorgen.