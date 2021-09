Optimistisch blickt der Direktor der Mittelschule in Böheimkirchen dem Schulbeginn entgegen. Die neue Verordnung aus dem Ministerium bedeutet für Gottfried Lammerhuber kaum Veränderungen gegenüber dem Frühjahr.

Der zusätzliche PCR-Test ist das geringste Problem. Im Rahmen der Schulautonomie wird es keinen Unterschied zwischen geimpften und ungeimpften Schülern geben. „Ich habe durchaus Verständnis für jene, die sich mit den Maßnahmen schwertun. Es wird so wenig Einschränkungen wie möglich geben. Noch ein drittes solches Jahr schaffen die Schüler nicht“, so der Schulleiter.

Lammerhuber zeigt sich auch optimistisch, dass die traditionellen Sportwochen in Mariazell und in Wagrain in den ersten Schulwochen stattfinden können. Ebenfalls in der Planungsphase sind die Skikurse rund um die Semesterferien. „Diese Wochen sind für die Schüler essenziell, eine Absage will ich auf keinen Fall“, so Lammerhuber.

Abmeldungen sorgen für Prüfungsstress

Sorgen bereiten dem Direktor die zunehmenden Abmeldungen von Schülern vom Unterricht. Rund fünf Prozent haben auf häuslichen Unterricht umgesattelt. Für die Schule bedeutet das eine doppelte Belastung.

„Wir sind eine der wenigen Schulen im Bezirk, die Externistenprüfungen abnehmen dürfen. Ich weiß derzeit noch nicht, wie wir im Mai und Juni den regulären Schulbetrieb aufrechterhalten“, blickt Gottfried Lammerhuber hier in eine ungewisse Zukunft. Im Vordergrund steht aber die Hoffnung auf ein normales Schuljahr. „Wir stehen in den Startlöchern und ich freue mich sehr auf den Schulstart.“