St. Pöltner Ex-Soldatin holt sich Tipps von GNTM-Siegerin

Der Sieg bei Germany's Next Top Model ging vergangenes Jahr an die Klosterneuburgerin Lou-Anne, die gemeinsam mit ihrer Mutter Martina antrat. Jetzt geht für die beiden das nächste TV-Abenteuer los: bei „Be More, be You“ auf der gratis Streaming- App „Zappn“ unterstützen sie Frauen, die ihre beruflichen als auch privaten Träume verwirklichen wollen oder in einer schwierigen Lebensphase stecken. Die acht Streaming-Only-Folgen fokussieren sich in jeder Ausgabe auf ein bestimmtes Thema, wie Selbstliebe, Mut zur Veränderung oder Styling. Ab Donnerstag, 16. März, gibt es wöchentlich immer donnerstags zwei neue Folgen zum Streamen.

Eine der Teilnehmerinnen, die sich Tipps vom Mutter-Tochter-Duo holt, ist Rita aus St. Pölten. Die 24-Jährige arbeitete als Berufssoldatin, doch wegen Erfahrungen mit Mobbing musste sie sich umorientieren. Nach der Schule wollte sie eine neue Herausforderung, sowohl auf körperlicher als auch geistiger Ebene. „Ich war damals fasziniert von der militärischen Struktur, den unterschiedlichen Fachteilen, Aus- und Weiterbildungen.“ Jetzt macht sie die Ausbildung zur Lebens- und Sozialberaterin, „ich bin sehr froh mich doch für diesen Weg entschieden zu haben, da er wirklich zu meinem Wesen und meinen persönlichen Werten passt.“

Foto: Zappn, Moni Fellner

Die 24-Jährige erzählt: „Es gab Momente, an denen man sich wirklich unfair behandelt gefühlt hat. Nicht weil ich eine Frau bin, es ist einfach grundsätzlich manchmal eine Art von einem Umgang, wo ich mir denke, das muss zwischen Erwachsenen nicht sein.“ GNTM-Siegerin Lou-Anne teilt ihre eigenen Erfahrungen: „Ich selbst kenne es ja auch. Ich konnte mir auch immer wieder dumme Kommentare von Leuten anhören.“

Gemeinsam wollen Lou-Anne und Martina Rita zu mehr Selbstliebe verhelfen: „Ich habe mich entschieden teilzunehmen, weil ich finde, dass schon der Titel 'Be More, be You' sehr gut beschreibt worum es für mich im Leben geht. Nämlich man selbst zu sein, mit allen Facetten und das auch im Guten nach außen zu richten, dem Leben und den Menschen trotz allen Hindernissen positiv gestimmt zu sein. Denn ich bin viel mehr als meine Vergangenheit“, erklärt Rita.

Mit einem Coaching, einer Medidationsübung und offenem Austausch wollen die drei Frauen den Grundstein für Ritas Zukunft legen. „Vor allem habe ich mir erhofft, etwas aus dem Coachingmitzunehmen, inspiriert zu werden, auch für meinen neuen beruflichen Herzensweg“, beschreibt die St. Pöltnerin ihre Erwartungen: „Und ich habe mir erhofft, neue Erfahrungen machen zu dürfen, sowie auch einmal in der Öffentlichkeit zu stehen.“

