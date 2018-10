Fast ein Jahr nach der Eröffnung seines Schau.Spiels arbeitet Gastronom Otto Raimitz an den Plänen für sein zweites Lokal in der Landeshauptstadt. In der Innenstadt möchte er bis 2022 ein Konzept für eine italienisch-österreichische Bar umsetzen. „Wo genau, ist noch nicht klar. Ich habe da mehrere Standorte im Auge.“

Für die Weinbar mit frisch gemachten Pizzas habe er sich bei Ausflügen nach New York und Los Angeles inspirieren lassen, erzählt Raimitz. Mit einer herkömmlichen Pizzeria habe sein Konzept nichts zu tun. „Das wird mit Sicherheit einer der geilsten Läden in ganz Österreich.“ Wie im Schau.Spiel soll der zweite St. Pöltner Raimitz-Betrieb rund 120 Sitzplätze aufweisen. Auch das Design soll sich am Erfolgslokal am Rathausplatz orientieren.

Der Grund für einen zweiten Standort in St. Pölten ist für Raimitz, der sich nach einem schweren Unfall im Fitnessstudio wieder gut erholt hat, klar: „Die Stadt taugt mir einfach. Die Leute hier sind einfach super.“ Einen Namen für sein zweites Lokal in St. Pölten hat Raimitz noch nicht: „Aber eines ist klar“, schmunzelt der erfolgreiche Gastronom: „Natürlich wird der Namen wieder mit ‚Spiel‘ enden.“