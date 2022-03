Autofreier Domplatz wird in St. Pölten heiß diskutiert

Stadt und Diözese St. Pölten präsentierten in der Vorwoche die mit Spannung erwarteten fertigen Pläne für die Neugestaltung des Domplatzes. Baustart ist am 7. März. Fertig sein soll die Wandlung des zentralen Platzes schon im nächsten Jahr, im Sommer 2023 das erste Konzert stattfinden.

Nebelanlage zur Kühlung, Markt soll erhalten bleiben

3,7 Millionen Euro werden in den Bau investiert. Natursteinplatten in der Mitte, Sitzgelegenheiten, mehrere Bäume und eine Nebelanlage zur Kühlung sollen für ein angenehmes Platzklima sorgen. Der Markt soll währenddessen erhalten bleiben, die Parkplätze Abschnitt für Abschnitt weniger werden.

Auch zwei Bühnenstandorte sind projektiert und eine Verankerung, um einen Christbaum aufstellen zu können. Eine Verlegung des Christkindlmarktes auf den Domplatz ist also wahrscheinlich. Die Beleuchtung des Platzes erfolgt nicht durch Masten, sondern von den Gebäuden aus.

„Der Platz ist mit allen Fahrzeugen befahrbar“, betont Architekt Christian Jabornegg, geparkt soll dort aber nicht mehr werden.

„Der gesamte Platz wird barrierefrei hergestellt, um für künftige Veranstaltungen keine Einschränkungen zu haben“, erklärt Bürgermeister Matthias Stadler. Es werde immer wichtiger, dass sich die Menschen in Städten wohlfühlen. „Wir wollen ein neues Platzklima schaffen. Platz, um sich zu treffen, zu feiern, liturgische Feste zu feiern.“

„Der Traum ist, dass mit der Domgarage keiner lange sein Auto suchen muss und vom Domplatz über den Sparkassenplatz direkt zur Garage unter dem Bischofsgarten kommt.“ Bischof Alois Schwarz

Die Diözese sieht in der Neugestaltung ebenfalls eine große Chance und plant die Öffnung des Domviertels mit Domgarage. Die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie liegen nun vor.

„Am schönsten ist es hier am Donnerstag und Samstag, dann ist am meisten los. Der Traum ist, dass mit der Domgarage keiner lange sein Auto suchen muss und vom Domplatz über den Sparkassenplatz direkt zur Garage unter dem Bischofsgarten kommt“, so Bischof Alois Schwarz.

Die Kirche stellt den Garten auf Baurechtsbasis zur Verfügung. Wer die Garage bauen könnte, dazu gibt es jetzt wieder einen konkreten Vorschlag. „Es gab in den vergangenen Tagen Gespräche“, berichtet der Bischof.

„Uns ist die Situation durch Covid und die Baupreissteigerungen bewusst“, betont Stadler. „Wir sind glücklich, dass wir jemanden haben, der bereit ist, einzusteigen.“ Ob die Garage schon 2024 in Betrieb gehen kann, hängt laut Bischof allerdings auch davon ab, was die Archäologen im Bischofsgarten noch finden werden.

Nicht alles mit Rad transportierbar

Die noch ungeklärte Parkplatzsituation sorgte erwartungsgemäß im Gemeinderat für heftige Debatten. Zwar betont Vizebürgermeister Harald Ludwig, dass seit Beginn der Planungen des Domplatzes zahlreiche Parkplätze in der näheren Umgebung entstanden sind, das beruhigt ÖVP und FPÖ aber nicht.

FPÖ-Gemeinderat Martin Antauer zeigt sich besorgt um die Innenstadt-Kaufleute: „Die Geschäfte sterben, wenn es keine Parkmöglichkeit gibt, und die Innenstadt wird zur Geisterstadt.“ Gerade nach Covid brauche es Normalbetrieb statt Parkplatzstreichungen. Die FPÖ fordert eine verbindliche Bürgerbefragung.

ÖVP-Stadtrat Mario Burger unterstreicht: „Keiner will Parkplätze um der Parkplätze willen. Allerdings kann man nicht alles mit dem Rad nach Hause bringen. Die Kaufleute machen sich berechtigte Sorgen.“ Vizebürgermeister Matthias Adl fordert mehr Einsatz der Stadt für die Garage.

Walter Heimerl-Lesnik von den Grünen meint: „Wir brauchen nicht noch eine Garage. Frequenz steigt durch die Menschen, nicht durch die Autos.“

Der Bürgermeister betont, dass die Stadt ihre Hausaufgaben bei den Parkplätzen machen werde. „Wir sind jetzt schon die Stadt mit den meisten Stellplätzen in Bezug auf die Einwohnerzahl.“

Grüne blitzen mit Zusatzantrag ab

Paul Purgina brachte für die Grünen einen Zusatzantrag ein. Ein Begrünungskonzept und die Machbarkeit einer zusätzlichen Begrünung etwa an den Fassaden soll geprüft werden. „Der Sprühnebel ist nur ein Tropfen auf dem heißen Stein“, befürchtet der Gemeinderat.

Stadtrat Markus Krempl-Spörk kritisiert, warum ein Architekt mit der Planung beauftragt wurde, wenn dann erst Pflanztröge aufgestellt werden sollen.

Kompromiss mit Denkmalamt

Bürgermeister Stadler erklärt, dass Architekt Christian Jabornegg eine zweite Baumreihe im Osten geplant hatte: „Diese wurde aber vom Bundesdenkmalamt untersagt.“ Für den Zusatzantrag gab es für die Grünen keine Unterstützung.

„Es ist schwierig, es allen recht zu machen“, resümierte Stadler. Behauptungen über sinkende Frequenz schon vor Covid widersprach er: „Die Innenstadt entwickelt sich gut.“ Künftig soll die Erdgeschoßzone besser genutzt werden. So ist Stadler überzeugt, dass Gastronomie wie das Café im Palais Wellenstein von der Neugestaltung profitieren werde. Er kann sich auch einen dritten Markttag vorstellen.

Die Grünen stimmten trotz Kritik mit der SPÖ für die Umgestaltung, die ÖVP dagegen, die FPÖ enthielt sich.

