Die Königin der Glocken: Wiener Pummerin einst in St. Pölten bejubelt

Neben Sekt und Glücksbringern gehört auch das Läuten der Pummerin zu jedem Jahreswechsel dazu. Zum 70. Geburtstag der „Stimme Österreichs“ blickt die NÖN auf ihre Geschichte und die Reise durch St. Pölten zurück.

Die größte Glocke des Landes gilt seit Ende des Zweiten Weltkriegs als nationales Symbol der Freiheit und des Friedens. Ihre kraftvolle Stimme ertönt nur an hohen christlichen Feiertagen sowie am Nationalfeiertag und in der Silvesternacht, wenn ihr Klang über Fernsehen und Radio Millionen von Menschen erreicht.

semket Anzeige 25 Jahre im Zeichen der Wertschöpfung

Vorgängerin aus Kanonen der Türkenbelagerung gefertigt

1951 wurde die neue Pummerin im oberösterreichischen St. Florian gegossen, im Jahr darauf besuchte sie auf ihrem Weg zum Wiener Stephansdom die Traisenstadt und übernachtete umringt von tausenden Schaulustigen am Domplatz.

Ihre Vorgängerin, die 1711 aus Kanonen der Türkenbelagerung gefertigt wurde, stürzte in den letzten Kriegstagen von 1945 nach einem verheerenden Brand im Stephansdom in die Tiefe und zerschellte mit einem ohrenbetäubenden Hall in tausend Teile. Wie die Glocke und der Steffl lag auch das ganze Land nach den Schrecken des Krieges in Schutt und Asche.

Erst sechs Jahre später ließ das Land Oberösterreich aus den Trümmern eine neue Glocke gießen und schenkte sie der Stadt Wien. Doch der Transport mittels Tieflader war keinesfalls ein leichtes Unterfangen, denn das neue Monstrum ist deutlich größer als ihre Vorgängerin und wiegt mit circa 21 Tonnen fast so viel wie vier ausgewachsene Elefanten.

Ende April 1952 kam die Glocke auf ihrem Weg von Linz über Amstetten und Melk nach St. Pölten, wo sie von Bischof Michael Memelauer und tausenden Menschen von nah und fern jubelnd am Domplatz empfangen wurde.

Florianis hielten Ehrenwache für Pummerin

„Von der Stockingerbrücke stauen sich Menschentrauben, die Gehsteige der Innenstadt. Unglaublich schnell füllt sich der Platz vor dem Dom. Kaum haben die heimischen Glocken ihre Stimme erhoben, biegt auch schon der Zug um die Ecke und wird euphorisch umjubelt“, beschrieb ein Bericht der St. Pöltner Zeitung aus dem Jahre 1952 das Spektakel.

Während der Nacht hielt die Feuerwehr Ehrenwache, bis die Pummerin am nächsten Morgen ihre Reise weiter über Kapelln zu ihrem Bestimmungsort nach Wien antrat.