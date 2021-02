In den Volksschulen in Kasten, Stössing, Michelbach und Fahrafeld findet wieder Unterricht in den Klassen statt. Allerdings müssen sich die Kinder zweimal in der Woche einem Schnelltest unterziehen, bei dem mit einem Wattestäbchen aus beiden Nasenlöchern ein Abstrich genommen wird. Maskenpflicht für die Kinder gilt nur außerhalb der Klasse. In der Mittelschule in Böheimkirchen gibt es ab sofort einen Schichtbetrieb. Montag und Dienstag hat die eine Hälfte der Klassen Unterricht, Mittwoch und Donnerstag die andere. Am Freitag sind alle zum Distance-learning zuhause. „Voraussetzung für den Besuch der Schule ist die Selbsttestung, die einmal pro Woche am Beginn des Unterrichts durchgeführt wird. Der Mund-Nasenschutz ist bei uns durchgehend zu tragen.“, erläutert Direktor Gottfried Lammerhuber.