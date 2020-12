„Lassen wir 2020 hinter uns, freuen wir uns auf 2021“, sagt Daniela Wandl und präsentiert ihr neues Programm für die Bühne im Hof: „Wir reden ja vom Frühling – und da wird alles super sein und wir werden spielen.“ 45 Vorstellungen musste die künstlerische Leiterin des Hauses heuer absagen, 30 Mal waren Bühne und Zuschauerraum besetzt.

Viele Künstler haben ihren Auftritt verschoben. Wie Birgit Denk mit Band. „Ich mag so Misch-Masch-Sachen, wie die Birgit Denk. Die erzählt zwischendurch immer Geschichten, oder wie Grissemann & Stermann, die mit Klavier und Loriot kommen.“ Besonders aber mag Daniela Wandl ihr Kinderprogramm. Das hat sie zu Beginn ihrer Intendanz neu aufgezogen. „Das liegt mir besonders am Herzen. Kinderprogramm ist auch für uns Bildung – und ein Kinderrecht.“

„Lassen wir 2020 hinter uns, freuen wir uns auf 2021.“ Daniela Wandl, Leiterin der Bühne im Hof

Los geht das Programm für die jungen Zuschauer ab drei Jahren mit „Die Ankunft der Glühwürmchen“ – Musikvermittlung vom Feinsten. Außerdem im Programm: Kinderbuchautor Michael Roher, der gemeinsam mit dem Gitarristen Lukas Thöni nach St. Pölten kommt, die Publikumslieblinge Herbert & Mimi sowie Marko Simsa und die Söhne des Südens.

Das Programm für die nächste Generation startet schon im Jänner. Auch 2021 gibt es wieder eine Jugendproduktion in Kooperation mit dem Landestheater. „Wir für alle immer zusammen“ heißt das Theater(lehr)stück über die Kraft des Willens und die Macht der Fantasie.

Los geht‘s mit den Vorstellungen in der Bühne im Hof am Samstag, 16. Jänner, mit dem Kabarettisten Martin Frank – natürlich mit besonderen Sicherheitsmaßnahmen. Wer sich schon jetzt darauf freuen will, kann sich einen Gutschein der Bühne im Hof schenken lassen – oder anderen damit eine Freude bereiten.

Alle Informationen gibt es auf www.buehneimhof.at