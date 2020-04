Fehlende Handwaschbecken, unklares Einlassmanagement und Lehrer aus der Risikogruppe – am Gymnasium Josefstraße gibt es noch viele offene Fragen. Bevor sie die Rückkehr der Unterstufe planen könne, berichtet Direktorin Silvia Klimek, müsse zunächst die Matura-Einteilung beendet werden. Weil die Prüfungen viele Aufsichtskräfte und viel Verwaltungsaufwand erfordern, hätte sie sich eine Woche mehr Spielraum gewünscht. „Wir bemühen uns“, versichert Klimek. „Aber es wird viel von uns verlangt.“

Auch Direktorin Gertrud Aumayr und ihre Lehrkräfte am BORG stellt die geplante Öffnung vor große Herausforderungen: „Viele arbeiten an der Grenze.“ Es herrsche der falsche Eindruck, dass schon alles geklärt sei. Stattdessen bräuchten die juristischen Details, die für ihre Planung notwendig seien, noch Zeit. „Wir arbeiten intensiv an der ersten Stufe, jetzt funkt schon die zweite hinein.“ Außerdem, erinnert sie, ist die stufenweise Öffnung abhängig von künftigen Infektionszahlen.

An der Otto Glöckel-Volksschule wird bereits die Heurigengarnitur hoch gebracht: Drei Klassen können gleichzeitig draußen sein. Bevor sie nicht wisse, welche Lehrkräfte und wie viele Kinder kommen, könne sie allerdings keine weiteren Maßnahmen ergreifen, erzählt Direktorin Alexandra Schiffler. Nur die Abstandsregelung will sie mit zwei bis drei Metern strenger umsetzen als vorgegeben. Ihre Schüler sollen weiterhin selbstständig mit Wochenplänen arbeiten, egal ob zuhause oder in der Schule. Insgesamt, schätzt Schiffler, wird der neue Schulalltag jedoch befremdlich und enttäuschend sein: „Wir können ihre Bedürfnisse nicht erfüllen.“

An den Pflichtschulen finden am 15. Mai Konferenzen statt, um Abläufe festzulegen. Bis 4. Mai sollen Erziehungsberechtigte und Schüler über Stundenpläne und Einteilung des Schichtbetriebs informiert werden.