St. Pöltner Rapper „Wapit“ startet durch

Autobiografische Geschehnisse, Zukunftsvisionen sowie Missstände – das packt St. Pöltner Rapper Marcell Demir in seine Songs. Untermalt von fließenden Rap-Parts und starken Beats, machen die vier veröffentlichten Tracks neugierig auf mehr. Im kommenden Jahr will er seine neue Single „Dreamer“ veröffentlichen.

„Meine große Liebe zur Musik und ein Zufall brachten mich dazu, als Rapper tätig zu werden“, schmunzelt er. Vor zwei Jahren habe er bei einer Open-Mic-Veranstaltung „ein bisschen gereimt“. „Rapper Emirez kam vorbei, meinte, ich hab‘ was drauf, und ermutigte mich, meiner Passion nachzugehen.“ Seither schreibt der 21-Jährige unter dem Pseudonym „Wapit“ seine Songs.

Inspirieren lässt er sich von Musikern wie Apache 207 oder RAF Camora. „Meist suche ich nach einem Beat und überlege, welche Themen dazu passen“, beschreibt er den Entstehungsprozess seiner Lieder. Nicht nur reimtechnisch sei Apache 207 sein Idol. Er möchte künftig gen auso gut singen, wofür der junge Artist im Moment trainiert.

Für die Zukunft plant der HTL-Absolvent groß: „Live-Auftritte stehen an und meine neue Single ‚Dreamer‘ kommt 2023 raus. Damit möchte ich Künstlerinnen und Künstler animieren, an ihrem Traum festzuhalten“, gibt er vorab preis. Sein erstes „fettes“ Musikvideo soll dazu erscheinen. Wovon es handeln wird, will er aber noch nicht verraten.

