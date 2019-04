Der erst 24-jährige Neidlinger steht ab sofort an der Spitze der Gemeinde. Er wurde mit 10 von 16 Stimmen zum neuen Bürgermeister gewählt. Sechs Stimmen entfielen auf SP-Mandatarin Maria Hromecek. „Ich bedanke mich für das Vertrauen“, so der 24-Jährige nach der Wahl. In den Vorstand folgt Hubert Marchart nach, er würde mit 15 Stimmen gewählt. Als neuer Gemeinderat wurde Ernst Schweitzer angelobt.‎