Der Bio-Supermarkt Denn‘s kommt nach St. Pölten. Im Herbst wird eine 450 Quadratmeter große Filiale im Fachmarktzentrum an der Mariazeller Straße eröffnen – die insgesamt 29. in Österreich. Über 6.000 Artikel, von Obst über Backwaren bis zu Wein und Fisch, werden dann dort in Bio-Qualität erhältlich sein. Neben dem Lebensmittelschwerpunkt bietet das Unternehmen auch Naturkosmetik und ökologische Haushaltsprodukte an.

Denns‘ soll zu einem Zugpferd für das Fachmarktzentrum neben dem Hofer-Markt werden, das derzeit komplett saniert wird. Der Biomarkt wird in die ehemalige DM-Filiale ziehen, wo vorübergehend die Fressnapf-Filiale eine neue Heimat gefunden hat. Der Tierfutterhändler bezieht nach Abschluss der Umbauarbeiten wieder sein altes Geschäftslokal. Weitere Mieter im Zentrum sind das Pferdefachgeschäft Equiva und der Textil-Diskonter Kik.