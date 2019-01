Insgesamt 6.849 Pkw wurden 2018 in der Landeshauptstadt und im Bezirk zugelassen – um 318 Autos mehr als im Jahr davor. Ganz vorne im Ranking bleibt Volkswagen. Der Konzern stellt mit der gleichnamigen Marke sowie Škoda und Seat wie schon im letzten Jahr die Top drei. Im Bezirk St. Pölten-Land sichert sich Ford den letzten Stockerlplatz hinter VW und Škoda.

Bei den neuzugelassenen Pkw in der Stadt steht der VW Golf wieder einmal an der Spitze der Modelle. Dahinter folgen die Škoda-Modelle Fabia und Octavia. Im Bezirk ist der Octavia die neue Nummer eins. Er hat den Golf vom Thron gestoßen und auf den zweiten Platz verwiesen. Dritter ist der Škoda Fabia.

„Die Entwicklungen gingen ganz klar in Richtung SUV und Benzinantrieb.“

Christian Hofbauer, Škoda-Händler

Beim Antrieb lagen 2018 sowohl in der Stadt (55 Prozent) als auch im Bezirk (58 Prozent) die Benziner vorne. Der Anteil der Dieselautos lag jeweils unter 40 Prozent. Der Anteil der alternativen Antriebsarten wie Elektro und Hybrid ist damit ein bisschen größer geworden. Mit seinem Elektro-Auto konnte zum Beispiel Renault punkten. Der Zoe verkaufte sich 54 Mal in der Stadt und macht damit fast die Hälfte des Absatzes der Neuwagen des französischen Herstellers aus. Insgesamt wurden in Stadt und Bezirk 804 Autos mit Elektro-Motor angemeldet.

Autohändler merken Verunsicherung

Zufrieden mit dem Vorjahresgeschäft zeigen sich die Autohändler, an denen die aktuellen Entwicklungen auch nicht spurlos vorübergehen. „Die Verunsicherung der Kunden hinsichtlich Diesel-Antrieben lässt sich deutlich spüren, deshalb geht auch bei uns der Trend eindeutig in Richtung Benzin“, weiß Franz Mayer von Mazda Mayer. Ähnliches berichtet Škoda-Händler Christian Hofbauer: „Die Entwicklungen gingen ganz klar in Richtung SUV und Benzinantrieb. Diesel wurde nur von Vielfahrern bevorzugt.“ SUVs und andere Autos, die höher gebaut sind, stehen auch bei Ford hoch im Kurs, erklärt Autohaus-Chef Werner Blum.

A788OS/Shutterstock.com

Hofbauer hofft, dass seitens der Politik künftig klare Entscheidungen getroffen werden, denn: „Vage Aussagen verunsichern die Kunden nur, und das bekommen wir zu spüren.“

Mayer ortet Interesse für alternative Antriebe und Elektro-Autos. „Sie werden immer häufiger nachgefragt, wobei noch viel Skepsis herrscht.“ Blum hingegen hält den Elektro-Antrieb nicht für eine Alternative im großen Rahmen: „Wir sind von einem ‚Elektro-Boom‘ weit entfernt.“

Wenn man sich die Produktionskette dieser Fahrzeuge und vor allem der zugehörigen Batterien ansehe, klaffe ein Loch zwischen Umwelt-Freundlichkeit und -Schädigung. „Besser wäre es aufzuhören, den Diesel zu verteufeln und sich den Output genauer anzusehen, denn wir reden hier von erweiterten Euro-6- und nicht Euro-3-Normen“, so Blum.