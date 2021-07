Ein Wolf als Logo, Mundart-Slang und tiefgründige Texte ziehen sich durch das gesamte Projekt „Dialektischa Zirkl“. Erlebtes in Lieder zu packen, steht bei „Da Sir“ an erster Stelle.

Hinter dem Pseudonym steckt der Tierbestatter Gerald Penka. Er will mit seinen Songs den St. Pöltner Dialekt salonfähig machen. Seine Debüt-LP „Damische Philosophien“ kündigt er für Jahresende an. „Wir wor’n wie zwa Brüder, davon gibt’s nu Lieder, doch dein Wirken is‘ vorbei“, rappt der 36-Jährige in der aktuellen Single „Remus und Romulus“ über den Bruch seines „Wolfsrudels“. In dem Song geht es um den Austritt seines Ex-Kollegen.

Erlebte Emotionen bringe er seit Jahrzehnten auf Papier. „Es war ein Prozess. Meine wahre Identität habe ich durch meine Mundart-Songs gefunden.“ Das Rap-Genre steht bei ihm nicht im Vordergrund: „Ich würde mich als Liedermacher bezeichnen und nicht als Gangsta-Rapper.“ Er will seine Musik nicht kategorisieren. Mit Emotionen und Gefühlen sollen sich die Zuhörer identifizieren können.

Einige Tracks stellt er gerade fertig und sammelt Ideen für Videos, die er auf YouTube stellen will. Neben seinem Debütalbum plant der „einsame Wolf“ die nächste LP mit einem „Underground“-Künstler-Kollektiv.