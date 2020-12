Die letzte Sitzung des Gemeinderates dieser Legislaturperiode stand nicht im Zeichen des Weihnachtsfriedens, sondern des Wahlkampfes. Heiß wurde vor allem das Thema Budget 2021 im Eindruck von Corona debattiert. Mit 202 Millionen Euro Aufwendungen rechnet die Stadt für das kommende Jahr. Im Nettoergebnis fehlen über zehn Millionen. SPÖ und FPÖ stimmten für das Budget, die ÖVP stimmte dagegen.

Den St. Pöltner Geist beschwor SPÖ-Vizebürgermeister Harald Ludwig, als er im Gemeinderat im Corona-Jahr für eine breite Solidarität plädierte. Seit 2013 würde die Stadt stets ausgeglichen budgetieren, in den letzten beiden Jahren gab es sogar Überschüsse. Für das kommende Jahr sei aber ein Rückschritt um fünf Jahre zu erwarten. „Corona betrifft auch St. Pölten. Die Einnahmen durch Kommunalsteuer und Bundesertragsanteile werden weniger. Dafür steigen gleichzeitig die Landesumlagen und die Ausgaben“, erklärt Ludwig. St. Pölten sei bisher aber wirtschaftlich besser durch die Krise gekommen als andere vergleichbare Städte. Ludwig führt das auf einen besseren Branchenmix zurück. 2021 werde St. Pölten trotz der Krise 25 Millionen Euro investieren.

FPÖ zeigt Willen zur Zusammenarbeit

Dem von der SPÖ ausgerufenen St. Pöltner Geist folgte nur die FPÖ. „Wir werden dem Budget zustimmen und bekunden damit den Willen zur Zusammenarbeit in dieser schwierigen Zeit“, erklärt Otzelberger. Dennoch würde er sich wünschen, dass Großprojekte wie Kinderkunstlabor und Domplatzsanierung hintangestellt werden. Das Geld sollte in der Krise lieber bei den St. Pöltnern landen. Der 20-Euro-Gutschein sei ein Schritt in die richtige Richtung, es handle sich dabei aber nur um einen Tropfen auf den heißen Stein.

Beim Budget nicht mitgestimmt hat die ÖVP. „Es ist unsere Aufgabe als größte Oppositionspartei, der SPÖ genau auf die Finger zu schauen“, führt Matthias Adl aus. Insgesamt sei das Minus von rund 13 Millionen Euro durch Verwendung von Rücklagen auf 10,7 Millionen Euro gedrückt worden. Obendrein verwies er darauf, dass die Schulden der Stadt mit 180 Millionen Euro nahezu gleich hoch seien wie ein Jahresbudget.

Kritik gab es von der ÖVP auch für „fehlende Investitionen in wichtige Infrastruktur für Familien.“ Es sollte mehr in Kindergarten- und Schulplätze investiert werden und auch Geld in die Hand genommen werden, um Kinderärzte und Allgemeinmediziner in die Stadt zu locken. „Im Budget ist aber von aktivem Gegensteuern nichts zu merken“, so Adl.

Bürgermeister Matthias Stadler verteidigt die geplanten Investitionen und hofft auf die angekündigte Hilfe des Bundes. „Wir brauchen ein entscheidendes Budget des Bundes. Viele Gemeinden werden bald nicht mehr den laufenden Betrieb finanzieren können.“