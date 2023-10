In St. Pölten: Tourstart für Alexander Eder & Band

Am 29. September war es so weit. Alexander Eder & Band feierten den Tourneeauftakt ihrer allerersten Tournee im VAZ St. Pölten. Die ganze Woche davor wurde im VAZ geprobt und die Show eingestellt. Rund 1.500 Fans kamen zum ersten Termin der "Nicht GANZ NORMAL"-Tour. „Sie haben die Bude aber sowas von gerockt“, schwärmt Johannes Reichl vom Veranstalter und Produzent der Tournee NXP.

Die „Nicht GANZ NORMAL“-Tour führt "Alexander Eder & Band in 15 Terminen durch ganz Österreich und Deutschland. Der nächste Termin am 30. Oktober in München ist bereits ausverkauft. Sponsor der Tour sind SAR Anlagenbau. Chef Arno Reisinger und sein Team besuchten das VAZ St. Pölten und Reisinger bekam als Dankeschön von Eder den allerersten AAA-Pass der Tournee überreicht.