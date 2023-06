Tausende Essensportionen nach Chaos-Turnier in St. Pölten gerettet

Die „Champions Trophy“, die am Wochenende in St. Pölten aus Sicherheitsgründen vorzeitig beendet werden musste, könnte noch ein rechtliches Nachspiel haben. „Wir werden gemeinsam mit dem Land Niederösterreich alles analysieren, rechtliche Schritte sind nicht ausgeschlossen“, sagt Bürgermeister Matthias Stadler.

Die Absage zog aber noch weitere Kreise. Da das Turnier abgebrochen wurde saß Caterer Joe Unger plötzlich auf 1.800 Portionen Paprikahendl, 1.000 Portionen Spaghetti, jede Menge Hühnerschnitzel, Käsekrainer und Bratwürstel, die für den Finaltag am Sonntag geordert und vorbereitet worden waren. Und diese drohten natürlich zu verderben. „Weil wir strikt gegen Essensverschwendung sind, haben wir deshalb via Social Media aufgerufen, die Ware bei uns gegen eine freie Spende abzuholen und sie an Hilfsorganisationen zu spenden“, so der Besitzer von Papa Joe’s Sportkantine auf der Stadtsportanlage. Und siehe da, das klappte – im Gegensatz zur Organisation des Fußballturniers – reibungslos. Nach knapp drei Stunden war alles an den Mann gebracht. „Eine tolle Sache – man sieht einfach, dass St. Pölten auch gemeinsam anpacken kann“, hatte Joe Unger am Ende der Chaos-Tage doch noch ein Lächeln auf den Lippen.