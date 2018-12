Rund 9.000 Nächtigungen jährlich in Notschlafstellen .

In Niederösterreichs Notschlafstellen werden jährlich rund 9.000 Nächtigungen in Anspruch genommen. Etwa 360 akut wohnungslose Menschen haben in den vergangenen zwölf Monaten von den 33 Plätzen in St. Pölten und Wiener Neustadt Gebrauch gemacht, informierte Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) am Dienstag. Neben Schlafmöglichkeiten werden Verpflegung und medizinische Versorgung angeboten.