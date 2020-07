Heuer gab es nur Sieger, da aufgrund von Corona die Projekte meist im Homeschooling fertiggestellt wurden und sich daher jeder einen Preis verdient hat.

NOEN „Plaksi“ ist bislang das einzige Müll-Maskottchen. Weitere sollen folgen.

Den Anfang macht die Klasse 2a der NMS Dr. Theodor Körner III. Unter der Leitung von Brigitte Zettel und Isolde Reiter entwarfen 21 Schüler „Plaksi“, ein Maskottchen, das auf das Thema „Plastik“ aufmerksam machen soll.

„Plaksi“ diente den Schülern dabei als Ansporn, um sich mit der richtigen Mülltrennung auseinanderzusetzen und sich für den Gebrauch von Plastik zu sensibilisieren. Die Vermittlung des bewussten Gebrauchs, Verbrauchs und Wiedergebrauchs von Plastik war das Ziel. Richtiges Mülltrennen und Sammeln von Plastik gehörte da ebenso dazu.

Plastiksammeln in der ganzen Schule

In der Praxis sammelten die Schüler gezielt Plastikmüll und sollten Plastikmaskottchen entwerfen. Aufgrund der Coronakrise blieb „Plaksi“ bisher das einzige.

Bei der Preisverleihung versprachen Lehrer und Schüler, weiter an dem Projekt zu arbeiten. Außerdem wollen sie im kommenden Schuljahr dem Thema treu bleiben und für alle Klassen, die Küche und die Getränkeautomaten der Dr.-Theodor-Körner-Schule Sammelbehälter für Plastikmüll anschaffen und diese auch beschriften. „Plaksi“ wird also auch noch ein paar Geschwister bekommen und so weiter für die Beachtung des Themas sorgen.