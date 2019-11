In diesen Stunden fällt die Entscheidung, ob St. Pölten die Kulturhauptstadt Europas 2024 wird. Am Dienstag um etwa 11 Uhr wird das Ergebnis verkündet. Ab 10 Uhr kann man bei der Pressekonferenz aus dem Bundeskanzleramt live dabei sein, beim Public Viewing im Sitzungssaal des Gemeinderats. NÖN.at wird ebenfalls aktuell über die Geschehnisse berichten.

Einen Eindruck von den Projekten der St. Pöltner Bewerbung bekam die Jury am Samstag bei einem Stadtrundgang. Stationen waren das Regierungsviertel, das Glanzstoff-Areal und einige Orte in der Altstadt. Darunter der Markt am Domplatz und das in ein frisches Lichtdesign getauchte ehemalige Autohaus Wesely. Dort fand auch die Präsentation des Bid Books mit insgesamt rund 60 Projekten statt.