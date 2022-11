Preise für Karikaturisten und Medienkünstlerin

Gernot Budweiser überzeugte mit seinen Karikaturen und erhielt in dieser Sonderkategorie einen Anerkennungspreis. Foto: Stefan Sappert

Jedes Jahr vergibt das Land Niederösterreich Kulturpreise. Heuer waren zwei Künstler mit Bezug zu St. Pölten unter den ausgezeichneten: Gernot Budweiser und Lisa Truttmann.

Gernot Budweiser aus Pottenbrunn zeichnet mit Tusche auf Papier, in Mischtechnik oder seit einigen Jahren immer öfter digital. Besonders Menschen und Gesichter haben es ihm angetan.

In der Beschreibung für den Preis wird er als „ein versierter Beobachter und Analyst des tagespolitischen Geschehens“ bezeichnet, dem es gelingt, komplexe Inhalte durch Reduktion zeichnerisch auf den Punkt zu bringen. Auch für die NÖN fertigte er viele Jahre Karikaturen an.

Lisa Truttmann ist Filmemacherin und Installationskünstlerin. Sie erhielt einen Anerkennungspreis in der Kategorie Medienkunst. Foto: Stefan Sappert

Die gebürtige St. Pöltnerin Lisa Truttmann ist Filmemacherin und Installationskünstlerin. Sie lebt in Wien, ihre Filme und Installationen waren bei Ausstellungen und Filmfestivals in Wien, Kopenhagen, New York und Toronto.

Truttmann wird als akribische Beobachterin beschrieben, deren Bildsprache unaufgeregt, präzise, poetisch ist. Sie lasse den Dingen ihren Lauf und komme trotzdem auf den Punkt.

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.