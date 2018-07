Zu Einschränkungen in Service-Centern und Ambulatorien der NÖ Gebietskrankenkasse kommt es am 19. Juli. Grund dafür: Der Betriebsrat der NÖ Gebietskrankenkasse ruft zu einer außerordentlichen Betriebsversammlung auf.

Auslöser dafür ist die neue gesetzliche Grundlage in der Sozialversicherung. Der Zentralbetriebsrat wird daher die Mitarbeiter der NÖGKK aus ganz Niederösterreich über die aktuelle Lage und die Auswirkungen auf die Belegschaft informieren. Aus diesem Grund sind die Service-Center und Ambulatorien in den Bezirken am Donnerstag den ganzen Tag über geschlossen. Und: In St. Pölten wird das Service-Center sowie Zahn- und Physikoambulatorien zwischen 9.30 Uhr und 12.30 Uhr den laufenden Betrieb einstellen.

Das NÖGKK-Rehabilitationszentrum Klinikum Peterhof in Baden bei Wien ist davon nicht betroffen. Die beiden Abenddienste für Schmerzpatientinnen und Schmerzpatienten in den Zahnambulatorien St. Pölten und Wiener Neustadt werden wie gewohnt ab 18 Uhr abgehalten.

www.noegkk.at