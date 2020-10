Die St. Pöltner werden Ende Jänner zu den Urnen schreiten. Bürgermeister Matthias Stadler berief heute den Stadtsenat für 19. Oktober ein, der einen entsprechenden Beschluss fassen wird. Der Wahltermin ist mit 24. Jänner festgelegt. Der Bürgermeister hofft damit auf einen kurzen Wahlkampf. Erste Plakatwellen und der Marathon-Gemeinderat Ende September hätten bereits deutlich gemacht, dass sich „manche bereits im Wahlkampfmodus befinden“, so Stadler.

Wie schon bei den Gemeinderatswahlen in Niederösterreich garantiere ein schneller Wahlgang, in diesen schwierigen Zeiten die gemeinsame Kraft umgehend wieder auf die Arbeit für die Bevölkerung legen können. „Die Corona-Krise ist ernst und erschüttert uns auf allen Ebenen – auch wirtschaftlich und sozial. Aber wir dürfen uns die Demokratie nicht durch die Pandemie aushebeln lassen“, so Stadler. Es wurde bereits ein klarer Plan erarbeitet, wie diese Wahl möglichst sicher abgehalten werden könne.

„Da es zuletzt nicht mehr möglich war, eine sachliche Diskussion zu wichtigen Themen in der Stadt ohne Inszenierung der anderen Parteien zu führen“, erklärt der Insider die Beweggründe.

Der Urnengang wird wohl am 24. Jänner stattfinden - einem der frühest möglichen Termine. Stadler wolle einen kurzen, fairen Wahlkampf, betont der Vertraute Stadlers. Die St. Pöltner wüssten ohnehin, wer in den letzten Jahren für sie gearbeitet, und wer nur mit Pressemeldungen brilliert habe, legt er nach.

Die SPÖ verteidigt eine klare Mehrheit. Die Bürgermeister-Partei kam bei der Gemeinderatswahl im April 2016 auf 59 %. Die ÖVP holte damals 20,3 %, die FPÖ 14,7 % und die Grünen 2,7 %. Die NEOS schafften es mit 1,6 % nicht in den Gemeinderat, ebenso wie BLÜH und Jetzt.