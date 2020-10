Thomas Brezina stellte in St. Pölten seinen dritten Knickerbocker-Banden-Roman für Erwachsene vor. In der Thalia-Filiale wollten seine Fans aus Kinderbuchtagen den dritten Teil „Der Tote in der Hochzeitstorte“ aus erster Hand ergattern. Die NÖN bat den Star-Autor zum Interview.

NÖN: Ist es Ihnen schwergefallen, vom Sprachstil des Kinderbuchs in den der Erwachsenenliteratur zu wechseln?

Thomas Brezina: Nein, ich lese Bücher für Erwachsene und ich schreibe für Kinder. Also, aus diesem Grund war es für mich sehr schön, in einer etwas anderen Sprache schreiben zu können, auf gewisse Dinge nicht Rücksicht nehmen zu müssen. Bei den Kindern muss man natürlich sehr viel Rücksicht nehmen – gleichzeitig aber ist mein Stil so, als würde ich den Menschen gegenübersitzen und die Geschichte erzählen. Und das ist bei Kindern und Erwachsenen genau gleich.

Haben Sie vor, noch weitere Bände über die erwachsenen Knickerbocker zu schreiben?

Brezina: Nach dem ersten Band habe ich gedacht, dass das für die Leser ein einmaliges Erlebnis sein sollte. Und dann, am Ende des Buches, habe ich gemerkt, da gibt es noch wesentlich mehr zu erzählen, daher habe ich mir vorgenommen, drei Bände zu schreiben. Mittlerweile habe ich aber so viele Zuschriften erhalten, ob ich nicht noch weitermachen wolle – ja, das muss ich mir jetzt ein bisschen überlegen. „Das Phantom im Kinderwagen“ könnte es auch noch geben.

Auffällig ist, dass in Ihren Büchern Mädchen und Buben absolut gleichbehandelt werden...

Brezina: Ja, das habe ich von Anfang an, im Jahr 1990, schon beschlossen, weil ich mir gesagt habe, dass ich das anders haben möchte. Und darum ist auch ein Mädchen das Oberhaupt der Bande.

Haben Sie einen bestimmten Schreibrhythmus?

Brezina: Ich arbeite normalerweise ungefähr acht, neun Stunden pro Tag, wenn ich volle Tage dafür zur Verfügung habe. Das heißt aber nicht, dass ich die ganze Zeit schreibe, ich gehe zwischendurch spazieren und mache alles Mögliche. Das brauche ich, um dann plötzlich in etwas hinein zu fallen und dann geht es sehr schnell. Manchmal kann ich gleich morgens mein ganzes Tagespensum erledigen – ich nehme mir immer ein Tagespensum vor – meistens sind das ungefähr 3.000 Wörter, das ist ganz unterschiedlich. Aber normalerweise habe ich wirklich volle Schreibtage.

Lassen Sie Freunde oder Angehörige Ihre Geschichten lesen, bevor sie an den Verlag gehen?

Brezina: Nein, das mache ich nicht. Ich habe verschiedene Lektoren und einen Hauptlektor. Das ist mir wahnsinnig wichtig, denn der schaut alles ganz genau durch, er achtet erstens darauf, dass in der Geschichte alles stimmig ist und zweitens, dass vom Sprachlichen her alles hundertprozentig in Ordnung ist, weil man natürlich das eine oder andere übersieht, das ist ganz normal.

Sie schreiben auch Lebensratgeber. Wie sieht es da mit etwas Neuem aus?

Brezina: Da tut sich sehr viel. Erstens habe ich in diesem Frühling „Die 7,7 Geheimnisse des Glücks“ veröffentlicht, und das ist sehr erfolgreich geworden. Es geht um den Start ins Leben nach COVID-19. Und jetzt im November erscheint ein neues Buch zum Thema „Erfolg“.