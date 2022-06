St. Pöltens Masterplaner Wildburger: „Der Erfolg wird messbar sein“

Werbung

NÖN: St. Pölten will „Green_Cool City“ sein, „Skills_Arts City“, „Enterprising City“ und „Fit_Healthy City“. Hätte man diese vier Säulen nicht auch auf Deutsch formulieren können?

Josef Wildburger: Wenn wir uns als weltoffene Stadt in der Europaregion Centrope verstehen wollen, dann müssen wir uns verstärkt einer gemeinsamen Sprache bedienen. Und die ist in Europa nun einmal Englisch geworden. Die vom Gemeinderat beschlossenen 16 Leitthemen und Leitprozesse zu den vier Säulen sind selbstverständlich in allgemein verständlicher deutscher Sprache verfasst.

Warum will St. Pölten „Leading Second City in Europe“ werden – und nicht „First City“?

„Second City“ ist entlehnt aus Chicago, immer im Schatten von New York, aber über viele Jahre sehr erfolgreich. Im Windschatten fährt man bekanntlich schneller. Die Tourismuswirtschaft hat den Begriff übernommen, weil es in „Second Cities“ oft schöner und angenehmer ist als in „First Cities“. Ein guter Vergleich zu St. Pölten ist Potsdam, das sich überproportional besser entwickelt als Berlin. Unser Ziel ist es, bei den „Second Cities“ in Europa eine führende Stadt zu sein.

„St. Pölten ist Teil der einzigen europäischen Metropolregion Österreichs. Das ist der große Rahmen.“

Welche Vorteile könnten St. Pölten zur führenden „Second City in Europe“ machen?

St. Pölten ist reich, echt und weltoffen. Das ist unsere Vision. Wir sind kulturelles Zentrum, wirtschaftlicher Motor, Schwerpunkt der Verwaltung, reich an Vielfalt, Geschichte, Lage und Talenten, echt in unserer Natürlichkeit, Überschaubarkeit, Lebendigkeit und Schönheit. Das alles ist bereits so. Bei der Weltoffenheit haben wir noch Luft nach oben.

Im Vergleich zum ersten Masterplan ist der Radius diesmal größer – auch im Sinne einer Landeshauptstadt-Region.

St. Pölten ist Teil der einzigen europäischen Metropolregion Österreichs. Das ist der große Rahmen. 90 Prozent des Lebens der hier ansässigen Bevölkerung spielen sich aber zwischen Donau und Mariazell, zwischen Melk und Wien ab. Das ist der Zentralraum Niederösterreichs, die Landeshauptstadt-Region.

Ist der Masterplan jetzt fertig?

Der Masterplan ist nie fertig. Er ist Umsetzungswerkzeug für Magistrat, Politik, aber auch Bürgerinnen und Bürger. Der Masterplan enthält eine Erledigungsampel und bekommt Kennzahlen und Indexsysteme. Wir werden messen können, ob ein Ziel erreicht wurde oder nicht. Das zuzulassen ist eine große Leistung unserer Politik.

„Infrastrukturell ist St. Pölten derzeit auf 80.000 Einwohner ausgelegt – da ist es wichtig, kontrolliert zu wachsen und nicht unkontrolliert zu wuchern.“

Viele der Begriffe klingen sehr abstrakt. Am Beispiel des alten Masterplans: Wo merken wir heute im täglichen Leben konkrete Ergebnisse?

Der alte Masterplan ist eine Erfolgsgeschichte. Die Idee war, für ganz St. Pölten eine Vision zu entwickeln und für die Innenstadt einen Masterplan zu schreiben – mit konkreten Zielen. Eines war zum Beispiel der Gesundheitsbezirk zwischen Bahnhof und Krankenhaus. Oder die schnelle Bahn-Verbindung nach Wien. Oder die Kreativ- und Innovationsstadt. Das alles wurde umgesetzt. Die Kommunalsteuer hat sich durch sehr gute Ansiedlungspolitik mehr als verdoppelt, die Zahl der Arbeitsplätze ist massiv gestiegen. Infrastrukturell ist St. Pölten derzeit auf 80.000 Einwohner ausgelegt – da ist es wichtig, kontrolliert zu wachsen und nicht unkontrolliert zu wuchern.

Was sind die großen Züge, die ab sofort auch die Politik berücksichtigen wird müssen?

Wir haben vier Säulen mit 16 Leitthemen und Leitprozessen, in denen die großen globalen Themen der Zukunft enthalten sind: Klimawandel, digitale Transformation, neue Formen der Mobilität und des Arbeitens sowie einen Paradigmenwechsel in der Ausbildung. Wir brauchen auch noch mehr Unternehmergeist in der Stadt.

St. Pölten will zum Beispiel eine attraktive und mobile Wachstumsstadt sein. Was bedeutet das konkret?

Das bedeutet unter anderem Verdichtung statt Zersiedelung, vertikale Entwicklung, mehr Ästhetik in der Architektur, einen raschen Wandel in der Mobilität, aber auch Lösungen für eine Verbesserung des Mikroklimas.

„Wir haben bei den Roadshows in den Stadtteilen gemerkt, dass wir die Zukunftsdiskussion aus der Welt der Glaubenskriege in die faktenbasierte Wissenswelt führen müssen.“

Diese Ziele sind Grundlage für sämtliche Beschlüsse im Gemeinderat. Maßnahmen, die diesen Zielen entgegenlaufen, dürften also nicht mehr beschlossen werden. Oder?

Richtig und im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten auf Gemeindeebene. Manches wird schon jetzt anders gebaut oder organisiert als noch vor Kurzem. Dazu gibt es in Zukunft auch Kennzahlen und Indizes wie einen Mikroklima-Index, einen Lebensgefühl-Index, einen Dekarbonisierungs-Index oder einen Wachstums-Index.

Was sind nun die nächsten Schritte?

Vor allem die Vertiefung der Information in allen Belangen. Nur informierte Bürger können am Zukunftsprozess partizipieren. Wir haben bei den Roadshows in den Stadtteilen gemerkt, dass wir die Zukunftsdiskussion aus der Welt der Glaubenskriege in die faktenbasierte Wissenswelt führen müssen. Parallel dazu haben wir schon mit der Organisation von Umsetzungsarbeitsgruppen begonnen, um zu den Leitthemen die konkreten Projekt- und Maßnahmenlisten und Kennzahlen-Systeme zu erarbeiten.

